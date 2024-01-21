不甩傅崐萁！韓國瑜稱個別委員行動不評論　要在野立委團結

▲韓國瑜宴請黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣組「韓江配」角逐立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁卻也有意爭取副院長之位，今（21）日上午更提出5點主張簽署「國會改革承諾書」，強調18個月內若無法完成國會改革，便會辭掉國會領袖。對此，韓國瑜則回應，個別委員的行動不予評論，並籲在野立委團結起來。

韓國瑜今日中午宴請國民黨台中立委。針對傅崐萁表態爭立院龍頭？韓國瑜受訪時表示，個別委員的行動不予評論，自己當初接受國民黨不分區第一名，原始想法是看到民進黨貪污腐敗太嚴重，希望國民黨立委席次增大，過去八年民進黨貪污腐敗，希望未來在賴清德領導下的政府能良心發現、改邪歸正，但善良的台灣人民不曉得賴清德政府是否能清廉。

韓國瑜強調，這時候在野立委團結，形成監督力量，這非常重要，還有國民黨主張恢復特偵組，偵辦貪污的大官，希望在野立委團結起來，這才是他給予自己的要求，也是廣大民眾的要求。

江啟臣則說，立法院正副院長角色非常重要，過去八年以來，韓市長提到人民對於監督政府這件事充滿疑慮，因此他和韓國瑜搭擋參與正副院長選舉，希望發揮在野合作力量，因為目前執政黨在立院不是多數，但是總統權力還是很大，所以如何發揮監督力量是廣大人民的期待，「這是我們參選的目標，我們會並肩作戰努力」。