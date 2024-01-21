綠要接招？藍擬提案邀賴清德國情報告　民進黨尊重立院共識

▲立法院議場內議長席左手邊的位置，就是為總統保留的。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新國會將在2月1日開議，近期傳出國民黨團有意提案，提議聽取準總統賴清德國情報告，並主張以「即問即答」方式，要求賴接受民意檢驗，可望成為中華民國憲政體制第一人。對此，民進黨說明，在符合憲政體制的前提下，賴清德總統當選人樂意把握任何機會，向國會及人民報告。

《中華民國憲法增修條文》明定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告，但並未規定如同官員備詢「即問即答」的形式。這個規定源自國民大會，台灣民主化後，前總統李登輝也曾依據《憲法》至國民大會作國情報告，會後留下來聽取國大代表的國是建言，最後由李綜合答覆，但當時的形式並無官員備詢時「即問即答」的強制力。

針對藍營有意提案邀請賴清德赴立院進行國會報告，民進黨表示，在符合憲政體制的前提下，賴清德總統當選人樂意把握任何機會，向國會及人民報告。對於立法院的提案，民進黨尊重國會議員職權行使，在依法、合憲的原則上，將尊重立法院共識。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說明，以法制面來說，現在的規定只有「得」且採綜合回答，若要「即問即答」需要修法，且現在立法院還沒有開議，未來政黨如何面對這一題，須待開議之後再來處理。

此外，賴清德在競選總統期間，也曾回應關於國情報告的議題，他說明，現在《憲法增修條文》規定，立法院集會得邀請總統做國情咨文，所以發動機關是立法院，不是總統要去就可以去，而他若接到立法院的邀請，他會前往，並依照《憲法》及《立法院職權行使法》，欣然到立法院履行總統應有的責任。

倘若賴清德前往立法院進行國情報告，將創下我國憲政首例，坐上議場內為總統保留的座位。回顧過去20多年來，前總統陳水扁、馬英九、總統蔡英文從未踏入國會進行國情報告，因為朝野所提總統國情報告提案，皆被多數的藍綠兩黨挾人數優勢封殺。

舉例來說，陳水扁任內多次主張為軍購、入聯等重大政策，到立法院提出國情報告，但當時立法院「朝小野大」，遭國、親黨團於程序委員會直接退回總統府咨文，理由是如果只是單純報告，就沒有必要。

此外，馬英九2008年上任後，當時在野的民進黨團曾拋出國情報告議題，最終朝野對是否能「即問即答」爭議不休，最後無疾而終；2012年，民進黨團、台聯黨團、親民黨團曾共同提議，要求馬英九針對油電雙漲、美牛進口等議題進行國情報告，而當時多數的國民黨團否決在野黨提案；2015年，馬英九在卸任前發動「馬習會」，表明願受邀進行國情報告，但民進黨、台聯黨團認為此舉是為找國會背書，予以拒絕。

另外，蔡英文上任後，在野的國民黨團2017年也曾因中美洲友邦巴拿馬預警與我國斷交，要求蔡英文到立法院國情報告，遭到民進黨團否決；2020年在政府宣布放寬美豬美牛進口後，國民黨團提案「請總統就開放萊豬至立法院國情報告」，亦被民進黨團反對，最終未通過。