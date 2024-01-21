學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

▲學測國寫兩大題目為「縫隙的聯想」、「標籤現象」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（21日）邁入第二天，下午第二堂考國文寫作。今年第二題的作文題目為「縫隙的聯想」，要求考生根據《樹木教我的人生課》一文內容，結合生活經驗或見聞，書寫感悟與體驗；另要求考生根據兩篇觀點互異短文，舉例說明對「標籤現象」看法。入闈協助大考中心審題的試考生認為，兩題都是容易舉例的生活題材，整體而言難易適中。

根據大考中心資料，今年國寫共11萬9730人報考，3421人缺考，缺考率2.86%，較去年2.64%上升0.22%。

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今年國寫分為兩大題，第一大題兩篇觀點互異短文，提及生活中不乏「貼標籤」或「被貼標籤」實例，要求考生對「標籤現象」書寫400字以內文章。第二篇則是改寫自禹鐘榮《樹木教我的人生課》內容，要求考生說明森林為何需要縫隙，人生是否也要縫隙，並以「縫隙的聯想」為題，結合生活經驗或見聞，書寫感悟與體驗。

入闈協助大考中心審題的高中老師表示，兩篇題目都是以日常生活的觀察或體驗為起點，「標籤現象」主要測驗考生的觀察與思辨能力，作答時宜掌握主軸，避免只有現象的敘寫或抒發自我感受。另考生在作答「縫隙的聯想」時，最好要回答「森林為何需要縫隙」、「人生是否也需要縫隙」，而如何定向「人生的縫隙」決定全文走向。

入闈協助大考中心審題的試考生認為，兩篇題目都和人生或生活相關，是容易舉例的生活題材，也能鼓勵考生更積極觀察並思考生活中現象。「標籤現象」中間偏易，考生容易舉例，考生能根據擅長角度提出論點；「縫隙的聯想」中間偏難，考生除了要對人生的縫隙有合理解釋，更要進一步反思自己對人生的規劃，需要更多時間與心力思考。

▲今年學測國寫，要求考生以「標籤」、「縫隙的聯想」各寫一篇文章。（圖／記者許敏溶翻攝）