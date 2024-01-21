周處除三害入題！學測國綜「難易適中」　試考生：白話文佔比偏高

▲學測第二天考國綜，迷因、「周處除三害」入題。試考生認為難易適中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（21日）進入第二天，下午首節考「國綜」。入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題取材多樣，包括迷因、「周處除三害」、1998諾貝爾獎小說《盲目》等都入題，白話文佔比偏高，沒有圖表判讀題目，試題重點在於考生能否正確理解文意，從仔細閱讀中找出正確答案。整體而言，試題難易度適中。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年國綜文言文佔比約45%，測驗考生閱讀理解能力。像是第21、22題呈現宋代判決書內容，以及當代判決書要項，要求考生理解案件的始末，以及該判決書的內容方式。試題涉及心理學、法律等領域，並非測量學生相關知識，而是測驗考生能否藉由良好閱讀素養解讀跨領域文本並作答。整體而言，試題屬於中間偏易。

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這次國綜選擇題第13至15題徵引三種有關「周處」的軼文流傳版本，協助審題的高中教師表示，《世說新語》奠定後世「周處除三害」傳說的基型，本題組從迷因（meme）概念出發對照本屆金馬獎多項入圍影片《周處除三害》改編情節，並比較《世說新語》電影異同，測驗考生閱讀理解及延伸思考能力。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題取材多樣，包括迷因、「周處除三害」、1998諾貝爾獎小說《盲目》等都入題，白話文佔比偏高，沒有圖表判讀題目，試題重點在於考生能否正確理解文意，從仔細閱讀中找出正確答案。整體而言，國綜難易度適中。