學測國綜「1考生血壓低暈眩送醫」　英文科違規逾70件

▲學測第二天，傳出一名考生因為血壓過低導致暈眩後送醫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（21日）進入第二天，今天下午首節考國綜。大考中心主任張新仁指出，在國綜考試時，新竹考場一名考生因為血壓過低導致暈眩，後來經家長同意後送醫，另有3名考生因為考試時咳嗽影響其他考生，轉移到備用試場應考，包括台南2名、高雄1名。另上午英文科違規超過70件，未攜帶有效證件仍是最大宗。

學測今天下午第一節考國綜。根據大考中心統計，國綜共有11萬9730人報考，2733人缺考，缺考率2.28%，較去年2.0%微幅上升0.28%。

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大考中心主任張新仁表示，今天下午國綜考試時，新竹考場一名考生因為血壓過低導致暈眩，後來監試老師經家長同意後送醫，另有3名考生因為考試時咳嗽影響其他考生，轉移到備用試場應考，包括台南2名、高雄1名。

另張新仁指出，上午英文科考試時未傳出重大違規，但仍有超過70件違規，違規最大宗是考生未攜帶有效證件47件，行動電話未完全關機17件，攜帶未關機或不可攜入物品到考試座位共7件，攜帶入場物品發出聲響則有4件，都將依考試規定扣分。也提醒考生，從昨天到今天上午為止，考生未攜帶有效證件是違規最大宗，提醒接下來還要考試的考生要特別注意。