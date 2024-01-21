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學測第二天12萬考生全上場！最後提醒看這裡

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲學測今天第二天，12萬多名考生全部上場，提醒考生記得攜帶有效證件。若要攜帶暖暖包，應先拆開並讓監考老師查看。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（21日）進入第二天，12萬多名考生今天幾乎都要上陣考試。今天考試科目為英文、國綜與國寫。大考中心再次提醒考生五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答；另今天寒流來襲，考生若攜帶暖暖包，建議先拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以，考生若要戴口罩或圍巾等保暖物品，也要配合讓監考老師查看。

學測昨起一連三天在全台舉行。大考中心表示，今年共有12萬195人報名，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行，今天第一節考英文，第二節考國綜，第三節考國寫。另今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬831人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。

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由於疫情趨緩，大考中心表示，考生可自主決定是否戴口罩應考，也開放親友陪考，快篩陽考生可參加考試，但應試時應全程佩戴口罩，並到原編配考（分）區試場應試，考生若持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整到備用試場應試。

此外，由於學測期間正逢寒流南下，不少考生可能會戴口罩或帶著暖暖包。大考中心提醒，應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則，例如攜帶暖暖包入場，建議先將暖暖包拆開並讓監考老師查看，或放桌上讓也可以。

此外，根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多，還有不少考生忘記攜帶有效證件正本，大考中心提醒考生注意五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答。

▲▼學測即將登場，大考中心整理5大應考提醒，包括有效證件正本，包括。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒，學生證不屬於應試有效證件。（圖／大考中心提供）

▲▼學測即將登場，大考中心整理5大應考提醒，包括有效證件正本，包括。（圖／大考中心提供）

▲大考中心公布作答相關提醒。（圖／大考中心提供）

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