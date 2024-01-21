　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

▲▼大考中心主任張新仁（中），與副主任黃璀娟（右）、岳修平（左），分析學測試題與考場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心主任張新仁（中）表示，學測首日違規最大宗仍是為攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（21日）進入第二天，12萬餘名考生全部上陣應考，今天首節考英文。根據大考中心統計，上午英文科考試，共有5位考生到備用試場應考，包括4位因為咳嗽移到備用考場應考，另一考生因身心狀況不佳而移到備用試場應考，還有一名考生因突發傷病申請以輪椅應試，考場將其安排到靠近電梯的試場。另根據初步統計，學測首日違規約100件，過半數是未攜帶有效證件。

大學學測今（21日）進入第二天，第一節考英文科。根據大考中心統計，英文科共有11萬9784人報考，2670人缺考，缺考率2.23%，較去年1.92%微幅上升0.31%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心主任張新仁指出，今天上午英文科考試有部分小狀況。例如台北市有一位、與新北市三位考生，因為咳嗽關係移到備用考場。另在台中市一名考生，因為身心狀況不佳，移到備用試場應考。另在台南考場的一名考生，今天因為突發傷病申請輪椅應試，考場將該名考生移到靠近電梯的試場。

至於昨天數A考試時，左營高中考場發生結束鈴提前1分鐘誤響的烏龍事件，張新仁表示，確實有多個試場的考生受到影響，受影響時間約1分鐘左右，但每位考生狀態不太一樣，因為考試還在進行中，等考試結束後會釐清考生受影響的不同樣態，再統計受影響人數，最後統一提報考試委員會議審議。

另根據大考中心初步統計，學測第一天約有100件違規，但沒有傳出重大違規事項，最大宗為未攜帶有效證件56件，其次為行動電話未完全關機23件，攜帶不可攜入物品到考試座位共7件，攜帶入場物品發出聲響也有8件，都將依考試規定扣分。

另有高中端教師抱怨，今年學測同班考生拆成兩個考場，造成導師疲於奔命。張新仁表示，根據大考中心簡章，考場安排是依據各考區考生人數、試場環境、交通便利等因素，再以梅花座方式安排座位，但由於考生報考科目不同，且該校學生數若過多，就有可能產生同班考生分布在兩個考場狀況，大考中心會收集各界意見，未來會把同班級安排在同一考場納入編列考量，盡量降低類似狀況重演。

ET快訊
拿到職業駕照才半年！23歲男「輾碎騎士」見滿地血嚇傻
快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐
要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前
超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆
「第一媳婦」張玉嬿57歲近照曝光！　網驚：一樣漂亮
超哥爆打Toyz！　好友踹一腳也慘了
187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋
星巴克連2天買一送一　「不提供優惠品項」變多了
台中白牌司機失聯2天　老父急報案...發現陳屍車內
超哥轟Toyz「貶低商家成就自己」！爆口角：我這階層瞧不起你

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

學測英文「貼近考生生活」　高中教師：預估五標提高1級分

最萌監工白腰鵲鴝　現身台南山上水道博物館

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

寒流來襲　陽明山有望下雪！學者曝時間點：竹子湖降雪訊號最強

金門200人搶拔菜頭！6千顆10分鐘拔光光　4.97kg蘿蔔王奪冠

狂重播「Toyz被揍1表情」　鄉民看傻了：資深演員也演不出

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

聽媽預告「要加班晚點回家」　女兒奶音狂示愛：超級想妳

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

學測英文「貼近考生生活」　高中教師：預估五標提高1級分

最萌監工白腰鵲鴝　現身台南山上水道博物館

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

寒流來襲　陽明山有望下雪！學者曝時間點：竹子湖降雪訊號最強

金門200人搶拔菜頭！6千顆10分鐘拔光光　4.97kg蘿蔔王奪冠

狂重播「Toyz被揍1表情」　鄉民看傻了：資深演員也演不出

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

陳俊秀兄弟開訓很興奮　首日訓練被平野虧「跑太慢」

《幻獸帕魯》40小時銷量破300萬　黑粉進去玩秒愛上：精神時光屋

西區1、2名交手戰到最後一刻　雷霆逆襲中斷灰狼4連勝

健保「癌症NGS檢測」給付最快5月上路！各癌別「終生給付1次」

八點檔無極限！謝承均首認地下戀情　和游詩璟上床被迫「取精取卵」

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

一家五口全變街友　社工目睹震撼

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

都是「Toyz劇本殺」！圤智雨揭1幕有破綻

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

陸網紅Sean台灣尋車　竟半小時內找到

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

女怒男友堅持生2胎　還想管理薪水

更多熱門

相關新聞

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

大學學測今（21日）進入第二天，第一節考英文科。英文作文題目為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活經驗，但能否寫出符合主題，說明想解決問題跟機器人小幫手具備的特質，考驗考生文字駕馭能力，考生容易發揮。台北市高中英文科老師群認為，今年題目平易近人，非選題接地氣，預估今年五標都比去年高出一級分。

學測第二天12萬考生全上場！最後提醒看這裡

學測第二天12萬考生全上場！最後提醒看這裡

姊讀台大哈佛現在還不是失業中！　謝佩芬「脆上」激勵學測生

姊讀台大哈佛現在還不是失業中！　謝佩芬「脆上」激勵學測生

學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心：送考委會審議

學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心：送考委會審議

學測高雄左營高中考場提前1分鐘鈴響

學測高雄左營高中考場提前1分鐘鈴響

關鍵字：

學測大考中心左營高中考試結束鈴烏龍

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

一家五口全變街友　社工目睹震撼

187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

郭鬼鬼見Toyz遭毆　「我當初就動手過」

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

更多

最夯影音

更多
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面