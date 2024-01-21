英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

▲大考中心主任張新仁（中）表示，學測首日違規最大宗仍是為攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（21日）進入第二天，12萬餘名考生全部上陣應考，今天首節考英文。根據大考中心統計，上午英文科考試，共有5位考生到備用試場應考，包括4位因為咳嗽移到備用考場應考，另一考生因身心狀況不佳而移到備用試場應考，還有一名考生因突發傷病申請以輪椅應試，考場將其安排到靠近電梯的試場。另根據初步統計，學測首日違規約100件，過半數是未攜帶有效證件。

大學學測今（21日）進入第二天，第一節考英文科。根據大考中心統計，英文科共有11萬9784人報考，2670人缺考，缺考率2.23%，較去年1.92%微幅上升0.31%。

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大考中心主任張新仁指出，今天上午英文科考試有部分小狀況。例如台北市有一位、與新北市三位考生，因為咳嗽關係移到備用考場。另在台中市一名考生，因為身心狀況不佳，移到備用試場應考。另在台南考場的一名考生，今天因為突發傷病申請輪椅應試，考場將該名考生移到靠近電梯的試場。

至於昨天數A考試時，左營高中考場發生結束鈴提前1分鐘誤響的烏龍事件，張新仁表示，確實有多個試場的考生受到影響，受影響時間約1分鐘左右，但每位考生狀態不太一樣，因為考試還在進行中，等考試結束後會釐清考生受影響的不同樣態，再統計受影響人數，最後統一提報考試委員會議審議。

另根據大考中心初步統計，學測第一天約有100件違規，但沒有傳出重大違規事項，最大宗為未攜帶有效證件56件，其次為行動電話未完全關機23件，攜帶不可攜入物品到考試座位共7件，攜帶入場物品發出聲響也有8件，都將依考試規定扣分。

另有高中端教師抱怨，今年學測同班考生拆成兩個考場，造成導師疲於奔命。張新仁表示，根據大考中心簡章，考場安排是依據各考區考生人數、試場環境、交通便利等因素，再以梅花座方式安排座位，但由於考生報考科目不同，且該校學生數若過多，就有可能產生同班考生分布在兩個考場狀況，大考中心會收集各界意見，未來會把同班級安排在同一考場納入編列考量，盡量降低類似狀況重演。