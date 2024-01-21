學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

▲學測英文作文為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（21日）進入第二天，第一節考英文科。英文作文題目為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活經驗，但能否寫出符合主題，說明想解決問題跟機器人小幫手具備的特質，考驗考生文字駕馭能力，考生容易發揮。台北市高中英文科老師群認為，今年題目平易近人，非選題接地氣，預估今年五標都比去年高出一級分。

大學學測今（21日）進入第二天，第一節考英文科。根據大考中心統計，英文科共有11萬9784人報考，2670人缺考，缺考率2.23%，較去年1.92%微幅上升0.31%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年英文科取材來源廣泛，包括商業經營、歷史發展、人文關懷、運動行為等，例如人文關懷部分，包括日本311地震後出現助人熬過悲慟的風中電話，科學部分，則有受傷後不能運動的迷思等。

至於英文作文部分，今年題目為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題，要求考生撰寫至少120個單詞作文。入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活經驗，但能否寫出符合主題、語意連貫且組織完整段落，說明想解決問題跟機器人小幫手具備的特質，以及如何分工合作問題，考驗考生文字駕馭能力。整體而言，整份試卷難易適中。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年英文科取材方向多元，多從生活情境入題，包括運動、科普、自然等，中譯英結合選舉時事，用詞和文法句構難度不高，英文作文則以現代青少年常會面對的問題為命題情境，能根據個人經驗發揮創意，完成寫作任務。

試考生表示，整體而言，今年英文科中譯英難度適中，英文作文容易發揮，加上今年整份試題沒有特別刁難題目，試卷難易度適中。

台北市高中英文科老師群認為，今年英文科文章題材多元，難易度平易近人，單字難易適中，非選題的翻譯題相當接地氣，貼近時事，整體而言，考題比去年簡單，預估今年五標都比去年高一級分。