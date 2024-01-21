最萌監工白腰鵲鴝　現身台南山上水道博物館

▲台南山上花園水道博物館園區生態池附近，又出現1隻白腰鵲鴝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



兩隻領角鴞3月前現身台南山上花園水道博物館，被譽為最可愛門神後；最近在園區生態池附近，又出現1隻白腰鵲鴝，不但不怕人，甚至還會「監督」工作人員是否偷懶，只要停下工作，白腰鵲鴝甚至會跳到工作人員身上啄一下，好似監工的模樣，讓工作人員都忍不住直呼可愛。

水道博物館生態豐富，是少數自然環境與人文深度兼備的國定古蹟，除建築物與典藏設備獨絕之外，四季各有不同動植物風景可賞，也因此自開館以來不論是觀光旅遊還是學術研究，都是熱門景點之一，館方也時常在粉絲專頁上分享鏡頭捕捉到的動植物身影，例如季節性花卉花旗木、白雪木、波絲菊，或特殊生物如黃鸝、鳳頭蒼鷹、領角鴞等，每每造成話題。

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館方表示，白腰鵲鴝在園區內很容易見到，鳴叫婉轉靈動，有「四大鳴禽」的美鳴，也有遊客聽到鳴叫聲好奇前來詢問鳥名的。最近生態池旁邊有一隻不怕生的白腰鵲鴝，陪著園區工作人員工作外甚至會有簡單的互動，近身拍攝也不帕，才讓我們有機會用手機就清楚拍到他可愛的模樣。

白腰鵲鴝又名長尾四喜，並非本土鳥種，因為叫聲好聽廣受歡迎而進口，後來因為不當繁、養殖，野生族群逐漸擴大，也影響到原生族群的生存環境。台南市文化局呼籲，雖然白腰鵲鴝賞玩價值極高，但從動物福利與環境保育的角度出發，不論是抑制外來種族群持續擴大，還是保護既有原生族群，都是一項艱困的任務，希望民眾在了解這些動物的同時，能夠建立正確飼養、欣賞，及互相尊重的觀念，才能真正讓人與環境之間維持永續且平等的互動。