超哥當街揍Toyz　陳沂酸「就是個玻璃心89」：有機會祝刑安

▲Toyz被超派毆打 。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

「美食公道伯」Toyz昨晚（20日）到YTR超哥開的餐廳用餐，因評論醋飯難吃遭痛毆。網紅陳沂譏諷超派，「從頭到尾就是一個玻璃心的89啊！」「還不如不要演，堅持我89我驕傲，還比較看得起你咧！」

陳沂20日晚上在粉專發文，聽聞Toyz因為批評醋飯難吃，被超派當街打到頭破血流。令她傻眼的是，有人說是Toyz講話太過分所以被打，「真不敢相信這個年代還有這種支持暴力的言論！」不禁直呼，「動手打人就是不對！」更何況開店還不許客人評論不好吃，敢給負評就讓客人吃拳頭，「不是流氓是什麼？」

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陳沂認為，超哥根本應該是想揍Toyz想很久了，「新仇舊恨，之前還要假裝大器搞大和解。結果本性難移，從頭到尾就是一個玻璃心的89啊！還不如不要演，堅持我89我驕傲，還比較看得起你咧！」

之後，她看到Toyz對超派人生提告 「傷害」、「殺人未遂」、「組織犯罪條例」等罪嫌時，則表示「後兩者基本不會成立，但『傷害罪』穩中！雖然這種傷害罪也是易科罰金然後緩刑。但我看網友貼給我刑事判決，超哥去年似乎有『恐嚇危安罪』被判緩刑中。」最後再酸，「如果真的是超哥本人，加上這條傷害，有機會祝超哥刑安喔！Toyz如果不和解的話，可以找超哥當獄友了。」