超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

▲超哥警局過夜，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

Toyz講出「魚好吃，醋飯不好吃」後，加上「扯國籍」的言論惹毛超哥，他遭爆打縫了10幾針。該糾紛引發軒然大波，許多網友也朝聖超哥的餐廳Google評論，罕見的是，大家不敢刷1星，最低只敢給2星表示「拳頭還不錯吃，但有幾拳揮空有點可惜」，一票人乾脆給5星「服務很不錯，吃東西老闆還會送你拳頭」。

Toyz遭超哥痛毆消息後，不少網友紛紛朝聖超哥的餐廳「超甲組海鮮丼飯」，整體評分有4.6顆星，但查看最新評論中，出乎意料的是，吃瓜民眾不是猛刷1星負評，而是直接秒給5星「服務很不錯，吃東西老闆還會送你拳頭」、「想被老闆狠狠的辱罵...超派」、「謝謝老闆為台灣人出一口氣，狠狠揍麻椅，超派」、「老闆為什麼打人」。

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網友最低也只敢給2星，「好吃！吃到一半外面還會有武打秀」、「說食物難吃老闆會扁人」、「好吃的拳頭，趕快來嚐嚐」、「拜託不要打我」、「拳頭還不錯吃，但有幾拳揮空有點可惜」、「經過看到老闆在打人，好恐怖，以後要繞路了」。

▲網友不敢刷1星。（圖／翻攝Google評論）



另外，留言當中也發現，原來打卡5星有送手卷，「換得招待手卷」、「打卡送手捲，一大早進去結果什麼都沒有，特別前往用餐結果吃一個寂寞，真讓人失望」、「服務貼心，手卷很澎湃」。

回顧這次糾紛，Toyz先是犀利批評「醋飯難吃」，在飯桌上就已經瀰漫濃濃火藥味，後來有網友重看直播，發現爆發衝突的原因，是Toyz問了一句「為什麼要扯國籍？」瞬間點燃超哥怒火，慘遭痛毆爆血。

目前超哥被員警依傷害罪現行犯逮捕，由於超哥拒絕夜間偵訊，先留置於安和路派出所，今（21）日上午8時許移送大安分局進行偵訊後，再移送地檢署偵辦。