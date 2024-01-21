重看超派打人1幕「Toyz閃掉第2拳？」　一票驚點頭：有練有差

記者鄺郁庭／綜合報導

「全台最有錢YTR」超哥當街毆打Toyz，引發譁然。就有網友仔細看兩人爆發衝突瞬間的影片，發現Toyz被超派勾倒後，接下來卻低頭閃躲掉下一拳，「這閃躲還是在失去平衡下，反射神經的閃」，好奇Toyz是不是真的閃掉第二拳，話題掀起熱論。

超派毆人事件爆發後，有網友事後回放直播影片，忍不住在PTT的Gossiping板問卦，「驚！TOYZ其實閃掉第二拳？」原來他仔細看，發現超哥先動手把Toyz勾倒後，揮出第二拳時，Toyz「竟然神奇低頭閃躲掉」。令他更意外的是，Toyz是在失去平衡的情況下，反射神經地閃開。

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▲Toyz被超哥毆打瞬間。（圖／翻攝自YouTube）

貼文引發議論，就有人認為，「不然拳擊練假的喔」、「有練有差」、「有看過他練拳的動作，這是閃躲不是碰巧。」也有網友搖頭，「蠻像掉下台階湊巧的==」、「問題是，最後一樣被揍趴在路邊」、「後面被圍毆還是只能趴在地上。」

另外，也有鄉民發文表示，Toyz之前辦拳擊賽事《拳上2023 終於之戰》，為了對決鐘培生曾練一點格鬥技，明明就是有學過的人，可這次感覺被打都沒什麼反應，「超哥一看就是8+9亂拳打法，而且身材也比麻椅矮小」，Toyz怎麼會完全無法招架？

話題也吸引一票網友討論，「看路人影片是圍毆吧？有幾個押著Toyz」、「有案還還手更慘吧」、「看來就是被圍毆」、「他又沒有想打」、「動手變互毆，直接88」、「打贏進法院，打輸進醫院。」其中，有人認為Toyz有用到拳擊技術，「但不是攻擊，而是防守。幾個黑衣人圍毆他，卻完全打不到要害。」