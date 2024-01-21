　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重看超派打人1幕「Toyz閃掉第2拳？」　一票驚點頭：有練有差

記者鄺郁庭／綜合報導

「全台最有錢YTR」超哥當街毆打Toyz，引發譁然。就有網友仔細看兩人爆發衝突瞬間的影片，發現Toyz被超派勾倒後，接下來卻低頭閃躲掉下一拳，「這閃躲還是在失去平衡下，反射神經的閃」，好奇Toyz是不是真的閃掉第二拳，話題掀起熱論。

超派毆人事件爆發後，有網友事後回放直播影片，忍不住在PTT的Gossiping板問卦，「驚！TOYZ其實閃掉第二拳？」原來他仔細看，發現超哥先動手把Toyz勾倒後，揮出第二拳時，Toyz「竟然神奇低頭閃躲掉」。令他更意外的是，Toyz是在失去平衡的情況下，反射神經地閃開。

▲▼Toyz被超哥毆打瞬間。（圖／翻攝自YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Toyz被超哥毆打瞬間。（圖／翻攝自YouTube）

貼文引發議論，就有人認為，「不然拳擊練假的喔」、「有練有差」、「有看過他練拳的動作，這是閃躲不是碰巧。」也有網友搖頭，「蠻像掉下台階湊巧的==」、「問題是，最後一樣被揍趴在路邊」、「後面被圍毆還是只能趴在地上。」

另外，也有鄉民發文表示，Toyz之前辦拳擊賽事《拳上2023 終於之戰》，為了對決鐘培生曾練一點格鬥技，明明就是有學過的人，可這次感覺被打都沒什麼反應，「超哥一看就是8+9亂拳打法，而且身材也比麻椅矮小」，Toyz怎麼會完全無法招架？

話題也吸引一票網友討論，「看路人影片是圍毆吧？有幾個押著Toyz」、「有案還還手更慘吧」、「看來就是被圍毆」、「他又沒有想打」、「動手變互毆，直接88」、「打贏進法院，打輸進醫院。」其中，有人認為Toyz有用到拳擊技術，「但不是攻擊，而是防守。幾個黑衣人圍毆他，卻完全打不到要害。」

ET快訊
快訊／客機墜毀阿富汗！　傷亡不明
台積電漲破600　爆「學長退伍潮」
白家綺「薄紗洞洞裝」露半球！　被封最辣四寶媽
歐陽妮妮認「已搬到杭州」！吐1不習慣哭了　暴瘦9kg近照曝
Toyz被打活該？鳳梨酸「白目的人需要處理」遭炎上
濟州島淪「韓國版墾丁」！業績慘跌四成
快試手氣！　COLD STONE免費吃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開車小心！寒流來襲「1000m↑高山有望下雪」　6路線路面可能結冰

重看超派打人1幕「Toyz閃掉第2拳？」　一票驚點頭：有練有差

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

學測英文「貼近考生生活」　高中教師：預估五標提高1級分

最萌監工白腰鵲鴝　現身台南山上水道博物館

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

寒流來襲　陽明山有望下雪！學者曝時間點：竹子湖降雪訊號最強

金門200人搶拔菜頭！6千顆10分鐘拔光光　4.97kg蘿蔔王奪冠

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

開車小心！寒流來襲「1000m↑高山有望下雪」　6路線路面可能結冰

重看超派打人1幕「Toyz閃掉第2拳？」　一票驚點頭：有練有差

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

英文科5考生移到備用試場　學測首日違規百件「未帶有效證件最多」

學測英文「貼近考生生活」　高中教師：預估五標提高1級分

最萌監工白腰鵲鴝　現身台南山上水道博物館

學測英文作文考「機器人小幫手」　高中師：五標比去年高1級分

寒流來襲　陽明山有望下雪！學者曝時間點：竹子湖降雪訊號最強

金門200人搶拔菜頭！6千顆10分鐘拔光光　4.97kg蘿蔔王奪冠

前藍委批柯文哲擺高姿態、民眾黨恐無力立法　陳昭姿回擊了

適應投球限制春訓設「計時器」　王建民回憶：我被罰錢過

「學區+永久棟距」她一看格局搖頭了！內行曝挑選關鍵

快訊／客機墜毀阿富汗　機上人員生死不明

黃仁勳近期4度訪台！　傳將與台積電等供應鏈大廠會面

騎士逆向拒攔查鑽巷弄逃逸　棄車扮行人被揪出酒駕

挑「草莓」要看4大重點！營養師曝「錯誤清洗」：小心農藥溶進果肉

一秒刺激腦內多巴胺！從「五感」增加幸福感　聽首音樂趕走壞情緒

未來再回任一軍總仔？彭政閔心裡有底　執教二軍強調求勝心

台積電爆「學長退伍潮」　漲破600股東人數年減逾28萬戶

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

都是「Toyz劇本殺」！圤智雨揭1幕有破綻

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

Toyz「閃掉第2拳」？他重看打人1幕驚呆

陸網紅Sean台灣尋車　竟半小時內找到

更多熱門

相關新聞

5人團攀卑南主山　男山友嚴重嘔吐無力求援

5人團攀卑南主山　男山友嚴重嘔吐無力求援

中央山脈南一段卑南主山旁三叉下營地今(21)日上午6時53分，5人登山團中的49歲男子因嚴重嘔吐，無法行走，隊友報警求援，台東縣消防局關山大隊獲報後出動直升機前往，接近中午12時順利將男子吊掛送醫。

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱栽了

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱栽了

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

超哥被爆「緩刑中毆打Toyz」慘了　犯2錯誤律師給建議

超哥被爆「緩刑中毆打Toyz」慘了　犯2錯誤律師給建議

金門200人搶拔菜頭　6千顆10分鐘拔光光

金門200人搶拔菜頭　6千顆10分鐘拔光光

關鍵字：

超哥Toyz超派拳擊毆打閃躲PTT影音

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

打爆Toyz「YTR超哥驚人身家全起底」！開箱黑卡爆紅

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面