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產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

▲產婦咳一聲，20多人緊張搶救6小時。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

正在分娩的產婦突然咳嗽一聲，這在很多人眼裡並不是什麽大問題。不過，大陸湖北省婦幼保健院光谷院區產科的醫護人員卻因為這聲咳嗽格外警惕，搶救回了一名突發「羊水栓塞」產婦的生命。前不久，懷孕39週的王女在醫院待產室時自然破水，1分鐘後突然發出了一陣咳嗽，這引起了助產士的警覺。

綜合陸媒報導，湖北省婦幼保健院光谷院區產科主任醫師陳湘漪表示，「咳嗽是一個前驅症狀，因為一般情況下，如果我們不是感冒就不會出現咳嗽的情況。」助產士第一時間想到了羊水栓塞的可能。

羊水栓塞是產科突發、罕見且致命性併發症，可導致孕產婦心肺等多器官功能快速衰竭及全身性凝血功能障礙，病情兇險、死亡率高，有人形象地將它比喻為「死神抽籤」。湖北省婦幼保健院光谷院區成人內科及ICU負責人吳攀指出，「我們要趕緊把胎兒分娩出來，因為產婦在出現了羊水栓塞的時候，會出現嚴重的缺氧，這個時候胎兒也會缺氧，胎兒缺氧時間過長的話，胎兒就保不住了。」

產科5分鐘內啟動了緊急預案，一邊注射抗過敏藥物，一邊迅速將產婦轉入急診手術間，一場全院多學科聯合救治緊急啟動。4分鐘後，一個3320克的男嬰順利分娩出來。但隨後，產婦開始出現羊水栓塞的典型症狀。陳湘漪透露，「我們緊急把胎盤娩出以後，發現產婦的血是不凝的，而且出現了血尿，所以已經出現凝血功能障礙了。」

手術台上，陳湘漪和婦科副主任段潔快速進行髂動脈結紮、加壓縫合等多種止血方法。手術台下，ICU、麻醉科等科室的醫生密切關注產婦生命跡象、調整用藥，「我們用紗布給她填塞止血，壓迫止血，減少她的出血。我們給她輸了一共大概4000多毫升的血，基本上血是換了一遍。」

在大量持續輸血後，產婦情況開始穩定，血尿變清，所有人都忍不住歡呼起來。20多名醫護人員經過近6個小時的搶救後，產婦生命跡象基本恢復平穩。吳攀指出，「22個小時就給她脫機拔管了。」陳湘漪說明，「產婦子宮收縮也還可以，惡露也不是很多，也有乳汁的分泌，下床活動、大小便這些都挺正常。」

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