「2千萬豪車」到加油站洗車！一看竟是RR　他笑喊：別嚇員工阿

▲網友驚見勞斯萊斯竟然到加油站洗車。（圖／翻攝臉書／匿名公社）

文／CTWANT

加油站的洗車服務相當方便，但是洗車方式就相對沒那麼細心，因此也較少看見昂貴名車。不過近日就有網友表示，在加油站看見一輛白色勞斯萊斯（Rolls-Royce）竟然到加油站洗車，趕緊拍下發文分享，引發網友熱議。

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，某日去加油站時聽見加油站員工喊「卡住了！方向盤往右打」，他下意識抬頭一瞥發現竟是一輛勞斯萊斯，「加油站員工時薪才多少，為啥要嚇他們呢？」還不忘自嘲自己很窮沒錢買高級車，因此不懂開勞斯萊斯到加油站洗車是什麼想法。

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照片曝光後，網友紛紛留言「人工洗車可能2000起跳」、「有可能司機便宜行事？」「司機趕時間，沒事的」、「體驗平民生活」、「因為不是自己的車，如果是自己的才不會在加油站洗車」、「有包犀牛皮吧」。

另外還有人說，「這樣才是真正有錢人，RR在他們眼裡跟Toyota沒兩樣」、「對我們來說是高級車，對車主來說不過是他代步用的工具」、「為什麼開RR就不能去加油站洗車？加油站洗車省時又省錢，何樂而不為呢！」「會不會對車主來說這台也是便宜貨？」「開RR到加油站洗車？？是要為難誰啦」。

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