陸網紅Sean台灣求救「車丟了！」　近萬網友洗版竟半小時內找到

▲大陸網紅Sean緊急開直播求救，竟把「車子丟了」！（圖／翻攝自YouTube Sean的世界 TV）



圖文／CTWANT

來自大陸的旅遊YouTuber Sean，去年以探索台灣各地景點及美食的影片在台灣一炮而紅，深受粉絲熱愛。然而，近日Sean再度來台，卻意外在台北南機場夜市陷入尋車困境，急忙在YouTube開直播請台灣粉絲協助尋找，幸好透過網友的線上救援，成功找回車輛。

Sean表示，一行人為了前往南機場夜市進行拍攝，在附近繞了好幾圈才找到停車場。然而，拍攝結束後卻已經忘記租來的車子停在哪裡。情急之下，Sean決定在YouTube開直播求助網友，同時播放一路上所拍下的影片，盼望台灣的粉絲能夠透過影片中的景象，尋找到停車場的位置。

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在直播的過程中，Sean透露停車場離夜市約10到15分鐘的路程，並逐一回放沿途所拍攝的影片，眼尖的網友就發現影片當中有出現「大埔街」的路牌，熱心的網友紛紛在留言區提供正確的地址，並分享停車場在Google Maps上的位置。最終，在網友的熱心協助下，Sean成功找回了車子。他不禁讚嘆網友的智慧，表示「就是這裡，哇厲害啊，你們真的太牛B了」。

這段尋車冒險的影片僅短短不到半天，吸引了近15萬名網友觀看，留言區更是充滿了歡笑聲及台灣濃厚的人情味，形成線上千人同樂的場面。網友紛紛留言開玩笑地形容Sean為「笑恩找車TV」，也有人表示：「線上九千人被你們逗的」、「吃瓜群眾排隊中」、「下次停車記得先定位」、「我的手機呢！我的手機在直播！太經典」。

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