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養不起堅持生2胎…男友逼婚後「共同管理薪水」　女崩潰：不想結了

養不起仍堅持生2胎…男友逼婚後「共同管理薪水」　妹子崩潰：不想結了

▲一名女子抱怨，男友要求結婚後共同管理薪水。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

情侶若觀念不合，很容易產生摩擦。一名29歲女子抱怨，原本打算奔三的時候結婚，最近發現男友婚後打算共同管理薪水，做什麼都得經過對方同意，讓她不禁卻步思考：「這婚該結嗎？」

原PO在臉書《婚姻家庭甘苦談》社團提到，家裡只有她和弟弟，自從工作後，2人每個月要各拿1.5萬回家，主要是用來繳房貸，大約還有15年。感情方面，她和男友交往4年論及婚嫁，對方最近得知她固定要拿錢回家，直接潑冷水：「結婚之後，妳就不能拿錢回家了，因為那個房子之後一定是留給妳弟，妳一定分不到，為什麼還要繳？」

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原PO解釋，法律規定若爸媽離開，房子就是她和弟弟分，但男友卻認為弟弟會霸佔房子，更提議結婚之後，雙方的薪水一起用，認為她賺到了，因為男友月薪有7、8萬，還想好以後小孩的花費，不但想生2個，還要她一起負擔開銷。

養不起仍堅持生2胎…男友逼婚後「共同管理薪水」　妹子崩潰：不想結了

▲原PO覺得男友一直在算計她的錢。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO好奇，養不起就生1個就好，怎料男友堅持要生2個，還說「妳的錢加進來就夠了」，讓她相當傻眼，自己其實不願意答應，覺得對方在算計她的錢，想用什麼錢還得經過同意，「他說他沒有占我便宜，因為他收入比我高，而且他要用錢一樣要經過我的同意」，但她絲毫不想管男友的花費，也因為這件事，猶豫是否該結婚。

經歷曝光後，網友紛紛留言：「他就是要AA制啦，雖然妳賺得少也要妳一起負擔，他就是不想全擔下來！」、「這婚姻不適合妳，但和弟弟共同持有房產也不算太OK，女人還是完全擁有自己的最保險」、「任何的問題，在結婚前沒有共識，很難走的久，要是以後遇到問題呢？沒有另一半的支持，會比哭還難」。

▼原文。（圖／翻攝自臉書）

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