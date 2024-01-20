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戴口罩的無名英雄！陳鷹宗教授新書發表　揭麻醉師多重宇宙

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

出生於清貧的彰化農村，一直努力向學，從為父親奔走醫藥費的公費醫學生，到成為花東唯一醫學院的院長。陳宗鷹以水牛般的毅力、回報社會的感恩心，不但翻轉人生，更開創出花東麻醉醫療與醫學教育的多重宇宙。

一月十九日，節氣進入大寒，但在花蓮慈濟醫院一樓大廳，卻洋溢著歡喜的暖流。許多醫學生、醫師、護理同仁都來參加花蓮慈院副院長，也是慈濟大學醫學院院長——陳宗鷹教授《麻醉醫師的多重宇宙》新書會。

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳宗鷹院長感恩一路成長貴人相助，也將繼續為醫學教育努力，培育更多的未來醫師。

慈濟醫療法人林俊龍執行長特地錄製影音祝福；慈濟教育志業王本榮執行長、花蓮慈濟醫院林欣榮院長、陳新源主任……等都來到現場，分享他們眼中勤懇踏實又有創研精神的陳宗鷹醫師。

慈濟醫療法人林俊龍執行長特地錄製影音來祝福，他感恩陳宗鷹以鄉土台灣的水牛精神，帶領麻醉部、醫學院向前衝，並提攜後進，送了很多醫學生、醫師到海外參加研討會、培訓等，更促成慈大醫學系獲得TMAC（醫學院評鑑委員會）評鑑的好成績，對慈濟大學、也對東部醫學教育，貢獻非凡「這本書，值得醫師後輩及將來從事醫學教育的工作者效法、學習。」

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林俊龍執行長透過影音，感謝陳宗鷹院長以苦幹踏實的水牛精神提攜後進。

陳宗鷹的專業是麻醉醫師，也是手術房裡最重要的「生命守門員」，各項生理數據牽動著病人生死，更需要即時處置。他曾執行連體嬰分割手術等高難度麻醉，並搶救惡性高熱等罕見併發症。

王本榮執行長提及，成為一個麻醉醫師並不是容易的事，「麻醫向來是No pain, no gain，病人No pain（沒有疼痛辛苦），他本身是no gain（沒有獲得掌聲），麻醫永遠是戴著口罩的無名英雄。」他感恩陳院長從慈濟大學系主任到院長，任勞任怨，讓醫院與大學兩個不同宇宙，變成一個交融的時空。「在陳院長的領導之下，我們的TMAC評鑑從(有效期)三年通過變成六年通過，是最高等級的成績，臺灣大概只有四、五個大學做到，是非常不容易的事！」他感謝陳院長在歷史中創造歷史、寫歷史，這本書就是慈濟重要的醫療和教育合縱連橫的歷史。

花蓮慈院林欣榮院長暢談陳宗鷹在人才培育上的努力，多年前，便讓麻醉部的教學型主治醫師從兩位提升到八位。「在教學上，他真的是無名英雄，他是沒有在為個人的。很感恩他的付出，他讓這些人才能夠守在花蓮慈院這個偏遠地區。」

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

王本榮執行長感恩陳宗鷹院長把醫學教育和臨床醫療連結起來，建構一個東部守護健康、守護愛的保壘。

慈濟大學醫學系主任陳新源醫師，笑談自己跟陳宗鷹也是多重關係，「是同事又是朋友，他也是我的長官，是系上很好的老師，而我們在北醫還是學長學弟。」但更特別的是，陳新源身為神經外科、巴金森氏症的主治醫師，經常要讓病人「清醒著開刀」，在全世界只有10%的手術是在如此特殊的麻醉下執行，「要怎麼讓我們的手術可以進行順暢、找到靶點，然後放射的電又可以放的很漂亮，這是非常非常困難的，必須倚賴優秀的麻醉團隊才能辦到，非常感謝陳宗鷹帶領的麻醉團隊，讓我們的手術能做得這麼成功，在台灣也算是獨步江湖的一個奇蹟。」

自幼在彰化鄉間跟著爸爸種田務農的陳宗鷹，小學便要帶著兩個更年幼的妹妹，到金紙工廠打工。放學後繼續「家庭即工廠」，全家一起串珠、包裝襪子，儘管生活不乏刻苦勞動，他依然奮鬥不懈、考上公費醫學生。

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長感謝陳宗鷹讓醫院與大學的交流更密切，且把人才留在東台灣。

大學時期，父親重病，籌不出醫藥費，陳宗鷹至今感恩當時「快樂兒童中心」的工作人員一起為他籌款、挺過難關。始終惦念恩情的他，大學時期即挪出更多時間去陪伴低收入社區的孩子讀書、打球，爾後不僅長期捐款，也陪伴許多生命遇到關卡的醫學生。

花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任王柏凱分享，他會走向麻醉次專科的疼痛醫學，也是老師的建議與栽培。他提到從住院醫師升主治醫師後曾有職業倦怠，陳宗鷹院長建議他去國外學習，「那一年去美國的研究經驗一直影響我到現在，不論是治療病人、研究、教學上都有很深的影響。」他更感謝當年仍是很窮的年輕醫師，陳院長支持、幫助像他這樣的年輕醫師們申請了「醫療菁英培訓計畫」，「陳院長當計畫主持人，沒有拿半毛錢，錢都花在我們這些學生身上，真的很感謝！」

花蓮慈院教學部行政主任梁淑媛與陳宗鷹共事19年，她眼中的陳宗鷹，「永遠把別人的事擺在第一位！」並盛讚他是有擔當、會授權、不藏私，很大器的主管，唯一缺點就是不愛笑。梁淑媛更現場獻唱〈快樂天堂〉兩句歌詞：「老鷹帶領著我們飛翔，更高更遠更需要夢想！」 希望陳副院長能始終如鷹，帶領大家繼續向前。

陳宗鷹笑說，他是被師兄黃顯哲醫師騙來花蓮慈濟醫院的，如今來到花蓮已二十年。回首過往，他曾與陳英和院長合作許多骨科的艱困手術，像是嚴重的僵直性脊椎炎，最難的便是困難插管。

▲慈濟教育志業王本榮執行長（前右三）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（前左三）、慈大醫學系系主任陳新源醫師（前左二）等，都來參加慈濟大學醫學院院長陳宗鷹（前排右二）的新書會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲在花蓮慈濟醫院大廳，簽書會大排長龍。

陳宗鷹以熱忱投入醫學教育，優異的辦學成果獲各類評鑑的肯定。在花蓮慈院，他以完整培訓計畫，讓住院醫師、麻醉護理師突飛猛進，提升照護品質，更大幅改善病人術後容易產生的低溫、噁心嘔吐、甚至疼動的比例。他更推動「東區麻醉月會」，邀請台灣及國際權威醫師客座指導，透過定期研討，帶動並提升整個花東的麻醉臨床品質。

2013年，他創辦「宜花東醫事類教學聯誼會」，帶動整個台灣宜花東各醫職類的交流、觀摩，也邀請海外重要醫師學者蒞臨指導，提升了東部醫學教學品質，聯誼會持續至今，也讓他獲得「花蓮縣醫療奉獻獎的殊榮」。

他很感謝一路成長過程受到很多人的幫助及多位師長的栽培，種種際遇讓他想成為更好也更有能力的人，好回報這個社會，「一路走來，很多感觸，千言萬語就是一句感恩。平凡的我們，會一直『做好該做的事』。」他會朝著醫學教育的理想，與同伴一起培育出更多懂得「感恩、尊重、愛」的未來醫師，一起展翅，翱翔在大山大海的東台灣。新書會也在長長的簽書隊伍中，圓滿結束。

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