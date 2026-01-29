　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（29日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔，在1歲男童剴剴遭虐死案涉訪視失職、被起訴過失致死等案情，辯護律師力阻合議庭提示卷證訊問陳女，反問為何不肯勘驗偵訊光碟、「是在擔心什麼」，合議庭指辯方聲請勘驗數量過多且未敘明必要性，檢方批辯方延滯訴訟「無法苟同」，審判長諭知下月（2月）23日全天續審，可能提前辯論。

▲▼剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（29日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，場外「剴剴戰士」痛罵陳女「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔始終不認罪，自稱非追蹤剴剴托育狀況的「主責社工」、不知自己該負什麼責任，她今庭訊幾乎沒開口，結束約3小時庭訊後，仍由親友護送上車，場外「剴剴戰士」朝她狂喊「拖延戰術、死不認錯，毫無悔意、不可教化」、「重判陳尚潔、羈押陳尚潔」等語，還有人激動追罵陳女親友，場面混亂。

▲▼剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳尚潔（中）否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今開庭完成台北市政府社會局粘姓女科長作證程序後，辯護律師團聲請新增調取剴剴看牙的診所監視畫面、勘驗證人偵訊光碟等事項，主張所有證據調查完畢前，不宜提示卷證並訊問被告，因勘驗可透過影像生動還原問答過程，包括語氣、音量與肢體動作，譯文無法呈現全貌。

公訴檢察官反對一再勘驗，認為訴訟接近尾聲，辯方在準備程序階段，對多數證據都沒意見，之後卻幾乎每次開庭都聲請新增勘驗，有拖延訴訟之嫌，建議辯方針對偵訊筆錄有爭議的記載，自行提出勘驗譯文比對，較符合訴訟經濟。

辯方把話攤開來講，直言想證明偵辦檢察官記載筆錄不實，且有不正訊問之嫌，已不只是誘導，更用大量錯誤資料「誤導」應訊者，甚至問話用了不少「謊言」，辯方隨著審理進度，逐步發現這些問題，才沒能一次提出，絕非故意拖延訴訟。

▲▼剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

審判長眉頭越皺越緊，短暫休庭評議，駁回辯方聲請的勘驗，表明會在判決交代理由，辯方仍力阻合議庭提示卷證訊問被告，堅持先勘驗之前聲請的證人偵訊光碟，也不同意檢方要辯方提出完整譯文核實、就能取代筆錄的建議，自認辯方「沒有提供完整譯文的義務」。

受命法官嚴肅追問「當庭播放偵訊光碟目的是什麼？有何必要性？」辯方主張本案備受大眾矚目，陳尚潔承受太多「輿論污染」與罵名，等於已經「社死」，須靠直接勘驗偵訊光碟澄清，辯方並反問：「不懂合議庭為何一再阻撓，是在擔心什麼？」

辯方動了氣，合議庭3位法官也顯露不悅，受命法官指辯方聲請勘驗影片數量超多，始終說不清待證事項，陪席法官質疑辯方想追究檢方有無不正訊問責任、指摘檢方辦案偏頗，但正確作法應具體指名哪一份資料不得當證據，而非空泛地越扯越遠，一直沒回答合議庭的核心疑問。

▲▼剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（29日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，場外「剴剴戰士」痛罵陳女「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

辯方表示目前取得的13段影片均超過1小時，有的接近2小時，辯方努力整理，後續還會聲請勘驗，審判長表示起訴至今快1年半，辯方才主張偵訊筆錄有瑕疵，未來還要擴張勘驗？

辯方答稱不僅會擴張，還會涵蓋審理時沒被傳訊的證人，審判長認為辯方採取「地毯式爭執」的策略，是否主張「檢方起訴舉證都有瑕疵、都不採納？」辯方篤定表示：「是！」

緊繃氣氛讓滿室旁聽民眾一片靜肅，3位法官低聲交換意見、細不可聞，審判長同意延期，改於2月23日全天續審，提示卷證並訊問被告，當天時間若允許，可能提前辯論，否則仍定於2月26日辯論，請檢辯預做準備。

公訴檢察官表示「無法苟同」辯方延滯訴訟，建請合議庭訂出聲請調查證據的最後期限，審判長諭知最慢開庭前2周提出，但又自顧自地說要尊重檢辯雙方訴訟權利，脫口表示：「當我沒講！」審判長賭氣似地嘟噥，頓時讓滿座爆笑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

張繼聰瘦22kg！古天樂傻「衣鬆到不連戲」　張家輝：胸肌是打假球

祝餅總生日快樂！　無奈喊：統一玩我 聯盟也玩我

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

更多熱門

相關新聞

剴剴案再爆女社工疑「偽造訪視紀錄」　政風室函送檢方

剴剴案再爆女社工疑「偽造訪視紀錄」　政風室函送檢方

高等法院27日針對剴剴案進行二審，惡保母姐妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐致死等罪，維持一審原判各處無期、18年有期徒刑，法院認為劉姓姐妹以虐取樂，以非人道方式密集凌虐剴剴，駁回上訴。而兒福聯盟前社工陳尚潔因訪視失職、涉過失致死遭起訴，北院29日審理此案，另名林姓訪視員遭供出疑似偽造訪視紀錄，已由政風室函送檢方偵辦。

桃監春節懇親　5歲幼女與外婆入監探父

桃監春節懇親　5歲幼女與外婆入監探父

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

即／花蓮洪災19死　國民黨控3部長「廢弛職務」

即／花蓮洪災19死　國民黨控3部長「廢弛職務」

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！律師嘆：極限了

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！律師嘆：極限了

關鍵字：

剴剴案兒福聯盟社工過失致死社死延滯訴訟剴剴戰士

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面