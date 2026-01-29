剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（29日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔，在1歲男童剴剴遭虐死案涉訪視失職、被起訴過失致死等案情，辯護律師力阻合議庭提示卷證訊問陳女，反問為何不肯勘驗偵訊光碟、「是在擔心什麼」，合議庭指辯方聲請勘驗數量過多且未敘明必要性，檢方批辯方延滯訴訟「無法苟同」，審判長諭知下月（2月）23日全天續審，可能提前辯論。

▲台北地院今（29日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，場外「剴剴戰士」痛罵陳女「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔始終不認罪，自稱非追蹤剴剴托育狀況的「主責社工」、不知自己該負什麼責任，她今庭訊幾乎沒開口，結束約3小時庭訊後，仍由親友護送上車，場外「剴剴戰士」朝她狂喊「拖延戰術、死不認錯，毫無悔意、不可教化」、「重判陳尚潔、羈押陳尚潔」等語，還有人激動追罵陳女親友，場面混亂。

合議庭今開庭完成台北市政府社會局粘姓女科長作證程序後，辯護律師團聲請新增調取剴剴看牙的診所監視畫面、勘驗證人偵訊光碟等事項，主張所有證據調查完畢前，不宜提示卷證並訊問被告，因勘驗可透過影像生動還原問答過程，包括語氣、音量與肢體動作，譯文無法呈現全貌。

公訴檢察官反對一再勘驗，認為訴訟接近尾聲，辯方在準備程序階段，對多數證據都沒意見，之後卻幾乎每次開庭都聲請新增勘驗，有拖延訴訟之嫌，建議辯方針對偵訊筆錄有爭議的記載，自行提出勘驗譯文比對，較符合訴訟經濟。

辯方把話攤開來講，直言想證明偵辦檢察官記載筆錄不實，且有不正訊問之嫌，已不只是誘導，更用大量錯誤資料「誤導」應訊者，甚至問話用了不少「謊言」，辯方隨著審理進度，逐步發現這些問題，才沒能一次提出，絕非故意拖延訴訟。

審判長眉頭越皺越緊，短暫休庭評議，駁回辯方聲請的勘驗，表明會在判決交代理由，辯方仍力阻合議庭提示卷證訊問被告，堅持先勘驗之前聲請的證人偵訊光碟，也不同意檢方要辯方提出完整譯文核實、就能取代筆錄的建議，自認辯方「沒有提供完整譯文的義務」。

受命法官嚴肅追問「當庭播放偵訊光碟目的是什麼？有何必要性？」辯方主張本案備受大眾矚目，陳尚潔承受太多「輿論污染」與罵名，等於已經「社死」，須靠直接勘驗偵訊光碟澄清，辯方並反問：「不懂合議庭為何一再阻撓，是在擔心什麼？」

辯方動了氣，合議庭3位法官也顯露不悅，受命法官指辯方聲請勘驗影片數量超多，始終說不清待證事項，陪席法官質疑辯方想追究檢方有無不正訊問責任、指摘檢方辦案偏頗，但正確作法應具體指名哪一份資料不得當證據，而非空泛地越扯越遠，一直沒回答合議庭的核心疑問。

辯方表示目前取得的13段影片均超過1小時，有的接近2小時，辯方努力整理，後續還會聲請勘驗，審判長表示起訴至今快1年半，辯方才主張偵訊筆錄有瑕疵，未來還要擴張勘驗？

辯方答稱不僅會擴張，還會涵蓋審理時沒被傳訊的證人，審判長認為辯方採取「地毯式爭執」的策略，是否主張「檢方起訴舉證都有瑕疵、都不採納？」辯方篤定表示：「是！」

緊繃氣氛讓滿室旁聽民眾一片靜肅，3位法官低聲交換意見、細不可聞，審判長同意延期，改於2月23日全天續審，提示卷證並訊問被告，當天時間若允許，可能提前辯論，否則仍定於2月26日辯論，請檢辯預做準備。

公訴檢察官表示「無法苟同」辯方延滯訴訟，建請合議庭訂出聲請調查證據的最後期限，審判長諭知最慢開庭前2周提出，但又自顧自地說要尊重檢辯雙方訴訟權利，脫口表示：「當我沒講！」審判長賭氣似地嘟噥，頓時讓滿座爆笑。