連假出門戴口罩！境外空污影響　南部5縣市與金馬空品差

▲境外空污持續籠罩台灣，南部5縣市與金門、馬祖空品差。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今指出，受中國上海霾害影響，從昨起隨東北風增強逐漸影響台灣，今上午中部以北地區影響趨緩，但南部地區因處背風面風速弱，污染物會有累積情形，空氣品質仍在「橘色提醒」至「紅色警示」等級，至於金門、馬祖持續受中國沿岸污染物影響，為「紅色警示」等級，預計要到後天（1/3）才會改善。

環境部表示，中國上海地區霾害隨東北季風影響台灣，離島的馬祖及本島北端的富貴角測站在昨天下午2時開始受到影響，PM2.5小時濃度最高分別達到89及55微克/立方公尺，本島部分並逐漸往南擴散影響到中南部地區，預計從今天上午境外影響趨緩後，中部以北地區空氣品質可望好轉到普通等級。

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環境部指出，南部地區因位於背風面風速弱，污染物會有累積情形，而金門及馬祖也持續受中國沿岸污染物影響，為紅色警示等級，預計南部雲嘉南高屏5縣市與金門、馬祖離島，要到3日以後才有機會改善。

環境部提醒，這波境外污染影響台灣時間剛好是在連假期間，許多地方都在辦理戶外活動，民眾在空品不良期間應盡量減少外出，如果有需要外出，也請先做好自身呼吸防護措施；也呼籲民眾在連假期間多多搭乘大眾運具，減少使用私人車輛，減少空氣污染排放，也可以避免塞車。此外，各地方政府已提前協調燃煤電廠等進行降載減排等應變作為。