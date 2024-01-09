「中國發射衛星」全台警報狂響！　揭秘「愛因斯坦探針衛星」來頭

▲《新華社》去年發布的愛因斯坦探針衛星構想圖。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

國防部下午3時15分連發4則國家級警報，稱中國大陸發射的衛星飛越南部上空。大陸官媒《央視》隨即發出快訊稱，9日下午3時03分，成功使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。本次發射的愛因斯坦探針衛星，本質是一顆面向「時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星」，原計劃於2022年年底發射，最終推遲。

據《央視》報導，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

報導稱，愛因斯坦探針衛星在國際上首次大規模運用了「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實現靈敏度和空間解析度10倍提升，在進行大視場監測的同時，能夠精準捕捉到宇宙中更加遙遠暗弱的高能暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發布預警引導天地基其他天文設備進行後隨觀測。

據《中新網》報導，「愛因斯坦探針」衛星被譽為「宇宙天體爆發的捕手」，是中國科學院空間科學先導專項繼「悟空」、「墨子號」、「慧眼」、「實踐十號」、「太極一號」、「懷柔一號」、「夸父一號」之後，成功研製發射的新一顆太空科學衛星，它能精準捕捉到更加遙遠和暗弱的暫現源與爆發天體，探尋來自引力波源的X射線信號，對研究恆星活動、黑洞和中子星等緻密天體的形成、演化、合併等過程具有重要科學意義。

「愛因斯坦探針」衛星設計壽命5年，採用天文時域觀測方法在軟X射線波段，進行高靈敏度即時動態巡天監測，將系統性發現宇宙高能暫現和劇變天體，監測已知天體的活動性，探究其本質和物理過程。

「愛因斯坦探針」衛星共搭載有寬視野X射線望遠鏡（WXT）和後隨X射線望遠鏡（FXT）兩台酬載。「愛因斯坦探針」衛星在國際上首次大規模運用「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實現靈敏度和空間分辨率1至2個數量級的提升，在進行大視在場探測的同時，能夠精準捕捉宇宙中遙遠暗弱的高能量暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發布預警引導天地基其他天文設備進行後隨觀測。

此次衛星發射，是中國長征系列運載火箭第506次航太飛行。