　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車及救護器材   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪北六興宮管委會及久億藥局董事長林永豐慷慨捐贈新港消防隊全新電動擔架升舉系統救護車，該車是濁水溪以南唯一引進電動擔架升舉系統的91車，也是目前單一救護車捐贈金額最高案，車輛與車上配備器材合計近600萬元，20日舉辦捐贈典禮，由嘉義縣長翁章梁代表接受並回贈感謝狀。

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車 。（圖／記者翁伊森攝）

捐贈典禮邀請翁章梁、縣議員林秀琴及嘉義縣消防局長蔡建安等人出席，眾人一同祭拜祈福，隨後由翁章梁將平安燈過爐，將平安燈親手掛在救護車上祈求平安。

今日由久億藥局董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，六興宮主委江筱芃代表捐贈救護器材。久億藥局過去曾捐贈一台救護車，本次為第二次捐贈；六興宮管委會過去也曾捐贈價值百萬的心肺復甦機，今日再次匯集廟方眾人善款，進行第二次器材捐贈。

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車 。（圖／記者翁伊森攝）

車上配備包含二氧化碳監測儀、呼吸器、電動擔架、心臟電擊器、救護背心、無線電側背包及宣導用影音系統。其中電動擔架升舉系統造價達96萬元，擔架承重上限達350公斤，僅需一人即可操作，方便消防人員將傷患移至車上。

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，感謝董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，也感謝六興宮主委江筱芃代表捐贈器材，翁縣長說，消防員出勤時除了依賴平時的紮實訓練，也要仰賴科技救護器材，才能盡可能拯救民眾，只要增強消防設備量能，就能增加救人的力量，接下來這輛全新的救護車將會在新港地區服務，幫助更多新港鄉親。

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車 。（圖／記者翁伊森攝）

江筱芃表示，救護器材由溪北六興宮委員會眾人集資捐贈，更引進電動擔架升舉系統，使消防弟兄能夠更輕鬆地將傷者送上車，祝福所有需要協助的民眾都能受到媽祖的庇護，平安健康。

ET快訊
快訊／玖壹壹洋蔥拋喜訊　將與9年女友登記結婚
快訊／傅崐萁發聲了！拋5點聲明回應民眾黨
菲律賓五星飯店1千搞定！他怒「國旅把台人當豬宰」反遭轟
全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5
快訊／林書豪2024年PLG首戰　上半場殺紅眼狂轟30分
麥當勞雙屍案關鍵瞬間曝光！　家暴男冷靜敲車窗「再上車殺妻」
學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心回應了
學測高雄左營高中考場「提前1分鐘鈴響」　家長傻眼學生爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷　邀大家品嘗幸福好滋味

歲末送暖感恩相伴　助台南弱勢家庭過好年

台南產官攜手推廣ESG　實現企業永續新價值

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷　邀大家品嘗幸福好滋味

歲末送暖感恩相伴　助台南弱勢家庭過好年

台南產官攜手推廣ESG　實現企業永續新價值

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

攻城獅「巧虎」助陣上演大逆襲　商品爆賣戰績業績2得意

快訊／玖壹壹洋蔥宣布喜訊　要與９年女友登記結婚

表弟台籃首戰完美奪勝　賽後點名盛讚超級新秀高錦瑋

傅崐萁回應民眾黨團4承諾　拋5點：建立正副院長違反議事中立罰則

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

「和屋主底價差很多！」房仲下秒又問一句　內行恭喜：準備成交了

龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌

人妻與前夫、現任同居！仨人相處10年　「真實原因」超催淚

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

加薩「每10分鐘就有1人出生」　開戰以來2萬嬰兒被迫活在地獄

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

台南關廟區松腳里秋澄水湖有人落水死亡

新北市圖推電競冬令營+無人機特展

南消四大攜手校園及社區防火宣導

台南北安捐血室結合消防節打火兄弟熱心捐血

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

台南青年文化科技「鯨」奇體驗

中華電信台南交換機改接部分地區市話受影響

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

屏東通勤月票　iPASS MONEY APP線上可過卡

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷幸福好滋味

台南產官攜手實現企業永續新價值

更多熱門

相關新聞

國一北上316.2公里發生小貨車追撞救護車3人送醫

國一北上316.2公里發生小貨車追撞救護車3人送醫

國道一號北上316.2公里，18日下午5時35分許發生1起追撞車禍，60歲李姓男子駕駛小貨車，疑因未保持安全距離，追撞、推撞 2部救護車、1部小客車，幸好救護車上均無傷患，車禍造成3人受傷送醫，全案由國道警察第四大隊新市分隊調查處理中。

救護車趕救人鳴笛闖燈　情侶雙載機車攔腰撞

救護車趕救人鳴笛闖燈　情侶雙載機車攔腰撞

347善心人士捐救護車贈台東縣消防局

347善心人士捐救護車贈台東縣消防局

南消籲請民眾禮讓救護車輛好通行！

南消籲請民眾禮讓救護車輛好通行！

救護車靠5G　趕路時全遇綠燈一路暢通

救護車靠5G　趕路時全遇綠燈一路暢通

關鍵字：

溪北六興宮救護車久億藥局

讀者迴響

熱門新聞

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

泰名媛上傳餵母奶影片！網目睹「血管凸出來」

快訊／恭喜洪詩生了！

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

人妻激戰車行老闆「套子掉最深處」！夫怒告

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面