溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

▲▼ 溪北六興宮與久億藥局攜手送暖，新港消防獲贈600萬元全新救護車及救護器材 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪北六興宮管委會及久億藥局董事長林永豐慷慨捐贈新港消防隊全新電動擔架升舉系統救護車，該車是濁水溪以南唯一引進電動擔架升舉系統的91車，也是目前單一救護車捐贈金額最高案，車輛與車上配備器材合計近600萬元，20日舉辦捐贈典禮，由嘉義縣長翁章梁代表接受並回贈感謝狀。

捐贈典禮邀請翁章梁、縣議員林秀琴及嘉義縣消防局長蔡建安等人出席，眾人一同祭拜祈福，隨後由翁章梁將平安燈過爐，將平安燈親手掛在救護車上祈求平安。

今日由久億藥局董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，六興宮主委江筱芃代表捐贈救護器材。久億藥局過去曾捐贈一台救護車，本次為第二次捐贈；六興宮管委會過去也曾捐贈價值百萬的心肺復甦機，今日再次匯集廟方眾人善款，進行第二次器材捐贈。

車上配備包含二氧化碳監測儀、呼吸器、電動擔架、心臟電擊器、救護背心、無線電側背包及宣導用影音系統。其中電動擔架升舉系統造價達96萬元，擔架承重上限達350公斤，僅需一人即可操作，方便消防人員將傷患移至車上。

翁章梁表示，感謝董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，也感謝六興宮主委江筱芃代表捐贈器材，翁縣長說，消防員出勤時除了依賴平時的紮實訓練，也要仰賴科技救護器材，才能盡可能拯救民眾，只要增強消防設備量能，就能增加救人的力量，接下來這輛全新的救護車將會在新港地區服務，幫助更多新港鄉親。

江筱芃表示，救護器材由溪北六興宮委員會眾人集資捐贈，更引進電動擔架升舉系統，使消防弟兄能夠更輕鬆地將傷者送上車，祝福所有需要協助的民眾都能受到媽祖的庇護，平安健康。