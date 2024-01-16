緊急車輛優先號誌　南消籲請民眾禮讓救護車輛好通行！

▲台南市政府自2020年起建置緊急車輛優先號誌系統，至今已完成了31個路口，透過救護車上與路口設備感應觸發，使路口號誌得以變換燈號讓緊急救護車輛通行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為替緊急傷病患者多爭取黃金搶救時間，提高救護車行經路口的安全性，自2020年起建置緊急車輛優先號誌系統，至今已完成了31個路口，透過救護車上與路口設備感應觸發，使路口號誌得以變換燈號讓緊急救護車輛通行。

消防局指出，系統上線後，救護車順利通過路口的機率提升到94.75％，救護車平均到院時間減少40秒。對於需急救的緊急傷病患者可提高生存機率4-7％，同時降低救護車禍事故發生機率。

市長黃偉哲表示，台南市政府目前已完成永康奇美醫院、成大醫院及安南醫院，救護車必要通行道路相關緊急號誌的設置。救護車送往這3間醫院每月平均約使用700多趟次，其中使用綠燈延長計25667次，紅燈截斷達24297次。顯示這套系統對緊急救護有很大的助益，市府團隊很重視安全大台南的推動，讓台南成為健康永續的城市，給予市民朋友最優質的保障。

消防局長李明峯說，市府建置緊急車輛優先號誌，可以減輕救護出勤同仁行經路口的心理壓力，並有效減少送達醫院的時間。消防局在未來新進之救護車輛上會安裝優先號誌系統，並協調建議市府交通局針對易影響救護車安全通行之路口擴大設置，以保障市民安全並提高緊急救護品質。