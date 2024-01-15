救護車靠5G「趕路時全遇綠燈」一路暢通！運研所將於台中市試辦

▲林繼國表示，今年將持續提升緊急救援車輛智慧優先號控功能。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部運輸研究所今日召開記者會說明去年施政成果及今年目標。運研所所長林繼國說明，今年將導入道路安全檢查制度，建立道路安全檢查表手冊，即時找出道路上是否存有交通安全風險，另透過無人機空拍分析道路潛在交通衝突。同時持續提升救護車優先號控功能，讓救護車趕路時能一路綠燈，今年將於台中市試辦。

林繼國表示，今年將發展預防性道路安全分析工具，導入道路安全檢查制度，建立道路安全檢查表手冊初稿，希望國內既有道路、新建的道路在啟用後，過程中可以有檢查制度，即時找出道路上是否存有交通安全風險的問題。

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林繼國指出，將透過無人機空拍分析道路潛在交通衝突，前期會針對路口進行，接著再擴充到路段，優化交通衝突分析軟體功能，辦理車道擦撞衝突、追撞衝突兩項先導測試計畫，讓事故改善變成事故預防。

林繼國表示，今年將持續提升緊急救援車輛智慧優先號控功能，透過5G智慧系統，讓救護車於當地管理單位連線，以利經過道路時，號誌可保持綠燈，讓救護車一路暢通。

林繼國表示，將擬定建制指引提供推廣應用，持續發展人工智慧交通管理、公共運輸的相關決策模式褲及知識庫，進行實作場域驗證。今年將於台中市試辦，後續持續精進並推廣至其他縣市，以提升都市運輸服務水準。