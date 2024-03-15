中日台補教名人「豐原明」在大阪被捕　涉加密貨幣洗錢詐欺案

▲豐原明因涉嫌洗錢詐欺12日在大阪被捕，據悉涉案金額高達50億日元。（圖／翻攝自魯中晨報）

圖文／CTWANT

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」創辦人、中日台補教界名人「豐原明」，因涉嫌洗錢詐欺12日在大阪被捕，據悉涉案金額高達50億日元，而豐原明從中收取3000萬日元（約合新台幣638萬元）手續費。截至目前，豐原明仍然否認上述指控。

綜合《魯中晨報》、《界面新聞》的報導，日本大阪警方12日表示，他們以涉嫌詐騙為由逮捕42歲男子豐原明。警方稱，嫌犯豐原明以他人名義管理多個帳戶，目的是將透過詐騙手段騙取的現金轉換成加密資產，涉案金額高達50億日元，他個人從中收取了3000萬日元的手續費。目前，嫌疑人豐原明否認指控。

另據《讀賣新聞》報道，2023年12月，豐原明與大阪府一名30多歲的男子串通，以該男子的名義在一家加密資產交易所申請開戶。縣警局在調查一起特殊詐騙案件時發現，受害者轉入詐騙集團金融機構帳戶的現金，被轉入豐原明管理的他人名下的加密資產帳戶。

縣警調查交易資料後發現，至少有數千萬日圓的損失被兌換成加密資產，還有百分之幾的資金遭到扣除，並轉發給豐原明管理的加密資產帳戶。縣警認為，扣除的便是手續費，而加密資產則被發送給了詐騙集團。

《紅星新聞》指出，豐原明原名魏大比，來自中國福建，是知名華人連鎖補習學校「名校教育集團」的創辦人。另根據「名校教育集團」官方網站介紹，2004年，正在攻讀東京大學碩士學位的魏大比在東京開設了專門輔導中國留學生的教育機構，取名為「名校志向塾」。

隨著教師團隊的不斷擴大，2011年，名校教育集團東京總部學員人數增加至近500人，後來逐漸在日本、中國與台灣經營多家語言及補習學校。目前，該集團在日本東京有5所分校，在關西有3所分校，並在北京、鄭州、瀋陽、大連等9個中國城市設有辦公室。

幾年前，豐原明曾以東京大學物理博士和東京工業大學電腦博士的「學霸」身份，接受知名媒體採訪，並講述自己創辦名校教育集團的歷程。當時名校教育集團還被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校。」

豐原明曾在訪談中聲稱，自己的父母在日本工作，他跟隨父母來到日本時，一句日語也不會，他把幾乎全部時間都花在了學習上。1998年，他考上了東京工業大學物理專業，從大三起，便開始給學弟學妹們補習，也因為獨特的教學方式受到廣大華人喜愛，補習班場場爆滿，因此就萌生了成立教育公司的想法。

報導補充，日本語言學校可以為來日本留學或工作的人提供最長2年時間的留學簽證，在讀期間可以學習語言，最後選擇升學或工作。2016年前後，中國人的經濟實力顯著提升，而日本18歲人口減少的問題愈發凸顯，日本大學希望招收更多留學生，供需雙方利益達成一致，導致去日本留學的中國人越來越多，當時中國國內主流媒體稱此現象為「爆留學」。

如今創辦人被捕，「名校志向塾」12日也透過官方微信公眾號發布聲明稱，這一事件係因公司代表個人投資行為所引發，與公司的業務及營運無關。截至目前，也未發現有任何其他公司員工或業務對象涉及此事件。聲明中表示，公司目前正全力配合執法機構調查，旗下各校教學活動依舊正常有序進行。

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