「大學品牌力」評比成大居首　輔大擠進前10名唯一私校

▲104人力銀行發布「大學品牌力」報告，總排名成大居首。（圖／翻攝國立成功大學臉書）



生活中心／台北報導

學測成績公布後，不少考生正思考選擇大學。104人力銀行今（29日）發布「大學品牌力」報告，用10大指標評比國內百所大學，指標包括知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力。結果總排名成功大學居首，其次為陽明交大、台大、清大、台科大；輔大排名第9，是唯一進榜前10名的私校。

104人力銀行首度結合23萬筆求職者資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力10大指標，完成120所國內大學的「大學品牌力」評比。

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評比先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的7等級配分，逐一計算10大指標得分，最後再依照企業重視10大指標的程度加權，完成各大學的品牌力分數。

104人力銀行職涯教育長王榮春表示，TOP 20已是120所大學的前6分之1，高居前4名的成大、陽交大、台大、清大加權總分都超過67.6分（滿分70分），彼此差距不到1分，頂大依舊是大學評比的常勝軍；同時擠進前10的還有台科大、政大、北科大、中央、輔大、中山；前20名陸續出現老牌私校。

▲104人力銀行發布大學品牌力報告。（圖／104人力銀行提供）



細看10大指標的前5名學校，王榮春分析，台大一舉摘下6冠最強：知名度、職務能力、未來能力、學群力、校友薪資與研發力；陽交大進榜最多，10指標全數擠進前5；清大、政大、台科大至少有5個指標進榜。

各校表現上，成大在校友薪資、研發力、論文力見長，政大以校友薪資、國際力領先，中山性格優勢受肯定，北科、台科高居產學力雙傑，展現科大業界接軌硬實力。

▲大學品牌力10大指標各項表現。（圖／104人力銀行提供）※點圖可放大



若不分學校體系，18學群哪間學校在企業心目中最具品牌力？王榮春表示，工程、資通訊、數理化、生命科學等理工類學群頂大霸榜，地球與環境中央TOP 2擁有全台唯一地科院，生物資源學群中興生科院有3個研究（發）中心全台少見，靠獨特性突圍。

至於大眾傳播、建築與設計、法政、財經、等商管社科文組學群私校有優勢，世新以傳播立校、實踐擁有全台第一個服裝設計系、東吳在財經、法律業界人脈豐，靠傳統好口碑受青睞。

▲大學品牌力各學群表現。（圖／104人力銀行提供）※點圖可放大



台灣科技大學副校長劉志成指出，台科大拿下「薪資力」指標第一名，是對台科大培育專業人才的實質肯定。台科大調查畢業滿5年的校友工作行業，人數最多的是專業、科學及技術服務業（29.26%），製造業次之（28.77%）；部門則有30.04%集中在研發/開發，工程部門次之（18.18%）。

若以畢業滿3年及1年校友來看，工作類型最高的則都是科學、技術、工程、數學類，再者為資訊科技類。在行業、部門及類型，均屬薪資較優渥類型，與校友薪資優異指標不謀而合。

而台科大在產學力方面表現優異，奠基於多家關鍵企業在校內成立共同研發中心，建立長期產學合作，並由學校各實驗室提供企業完整服務與解決方案，其中，近3年與民間企業產學合作案的年度總經費在每年平均成長超過19％。參與教師橫跨各領域，進行技術合作研發、顧問諮詢、企業人才培育等，並持續開發媒合潛在客戶。

台北科技大學副校長楊重光表示，北科大與指標企業合作打造人工智慧科技、資訊安全、智慧鐵道、太空系統工程、半導體等前瞻特色班別學程，從大學部到碩博士班，打造技職高階人才培育一條龍的成果；同時，領先全國，與國家資通安全院開辦資安長高階領導班、與聯輔基金會聯手培育中小企業財管菁英等高階產業人才。

北科大也是國內第一所校外實習全面必修的大學，企業雇主平均滿意度超過8成，藉由企業蹲點實戰磨練，強化學生就業競爭力。北科大透過傑出的產學銜接能力，有效培養學生的職務勝任能力、適應未來能力，由教育帶動產學研發，培育更多優秀的專業人才。

輔仁大學校長藍易振表示，輔大一向堅持的高品質辦學才能獲得這麼好的成績，但台灣面臨少子化困境，必須更精進才能突破困境、開創新局，所以輔大將全力衝刺G.R.A.C.E五大發展方向，包括國際合作加強、強化國內生源招募、提升全球定位、開發產學研合作、以及財務多元化等目標。