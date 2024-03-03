學測選填法律系　專家學者揭選才關鍵：跨域學習「具同情心」

▲實踐大學舉辦論壇，討論法律系選才關鍵。（圖／實踐大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測日前公布成績，考生從3月起進入繁星推薦與個人申請階段。實踐大學法律系「謝東閔副總統法學講堂」昨舉辦「理想法律系學生的DNA」圓桌論壇，實踐大學法律系講座教授張麗卿指出，充滿熱情與同情心、勤奮閱讀大量文獻、富有邏輯及條理的溝通能力是法律系學生該有的DNA。

實踐大學法律系主任江崇源表示，國內有25所大學有法律系，儘管高教面臨少子化、各校減招、退場趨勢，每年有志報考法律系的學生仍維持一定比例，希望透過舉辦論壇，讓考生、家長更瞭解法律系究竟在學什麼，以及選才制度。

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江崇源說，今年是首度舉辦論壇，未來會定期在每年大學學測成績公布後的第一個周末舉辦，首屆邀請司法院前大法官蔡明誠、政治大學法學院長許政賢、實踐大學法學院講座教授張麗卿，以及東吳大學法學院教授林三欽等知名法學教授，以及學測落點分析專家劉駿豪參與，討論「要讀法律系究竟需培養自己具有哪些人格特質」、「法律系究竟在學什麼」以及「法律系畢業後的可能出路」等議題。

針對113年法律系學測落點分析，劉駿豪指出，因今年的國英持平、社會科的頂前均標都較去年提升1級分，故採計「國、英、社」組合的法律系，預估落點門檻會比去年提升；建議考生在挑選申請入學的6志願部分，要以自己的興趣性向為主。

實踐大學法律系講座教授張麗卿指出，充滿熱情與同情心、勤奮閱讀大量文獻、富有邏輯及條理的溝通能力是法律系學生該有的DNA，尤其要跨域學習與斜槓，如此才能面對AI時代的來臨。

許政賢說，有興趣唸法律系的考生，要多閱讀經典的文學作品、名人傳記，提升自己的人文素養。林三欽則說，熱情待人、關懷社會、精準語言，謙和不咄咄逼人，把自己當成是探照燈，都是理想法律人該具有的風格。