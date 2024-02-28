太強了！ 明道中學再度拿下學測六科90滿級分　創三連霸佳績

▲明道學生藉由國、高六年一貫的學習優勢為基礎，加上教務處與高中部清楚掌握大考趨勢，策略運用成功，今年再度考出耀眼成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

大學學測放榜，明道高中三年級劉祐丞同學，考出90滿級分，此為明道中學連續三年有學生考出六科90滿級分的佳績三連霸，劉祐丞是明道中學國、高中六年一貫的學生，當年以第一名成績直升高中部，三年穩定發展，一舉拿下好成績。

明道高中部徐文濤主任分析，113年度學測各考科的素養題極具挑戰，但明道學生藉由國、高六年一貫的學習優勢為基礎，國英數A自有四位60滿級分，任意四科滿級分人次則可達19人。59級分以上共14人，比去年多了4位，達57級分以上有28人，比去年多2人；國英數A社達57級分以上共16人，比去年多3人；國英數B自達57級分以上共16人，成績皆穩定提升。

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明道中學校長汪大久表示，我們鼓勵學生追求自己的滿級分和第一志願，隨著大學參採考科級分組合的不同，滿級分不再只有一種排列組合。高一開始，學生們就設定自己的大學目標校系，也因此點燃了強烈的學習動機，訂定自己的學習策略與方法，才會有今日優異的學測成績表現。豐富的多元活動，是明道中學的特色，也是學生們申請入學的重要亮點，接下來的申請入學準備，相信在學校有系統的升學輔導機制下，一定能夠再創亮麗的升學榜單。