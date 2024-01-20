踩踏悲劇159人慘死！梨泰院事件「應對不力」　首爾警察廳長遭起訴

▲首爾警察廳長金廣鎬遭到檢方起訴。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院2022年10月29日晚間爆發踩踏意外，許多參加萬聖節裝扮的民眾和行人無法倖免於難，最終導致159人在此事件身亡。外界認為，警察與消防在指揮應對、調度救援上慢半拍，甚至還有警界高層出席聽證會時作偽證。如今，南韓檢方以應對不力為由，起訴首爾警察廳長金廣鎬，未來可能因此遭到解職。

根據《韓聯社》，首爾西部地方檢察廳刑事5部（部長檢察官為金正勳）在五天前召開搜查審議委員會後，昨（19）日決定依業務上過失致死傷的罪嫌，將60歲的首爾警察廳長金廣鎬以不拘留起訴，原因是檢方認為金廣鎬明知萬聖節慶祝派對當天可能會讓梨泰院湧入大批人潮，卻未能適當配置警力、且未能適時採取指揮與督導等措施。

目前金廣鎬是因梨泰院踩踏悲劇而遭到調查的警界高層中的最高幹部，隨著檢方決定起訴金廣鎬，未來金廣鎬恐將被解職。

報導指出，南韓大檢察廳本月15日從外部找來專家召開搜查審議委員會，討論是否起訴首爾警察廳長金廣鎬、時任龍山消防署長崔成範（音譯），最終南韓檢察總長李沅䄷再與首爾西部地檢協商後，決定起訴金廣鎬，至於被認為指揮救災不力的崔成範則是不起訴。

▲▼梨泰院踩踏事件爆發後，數十人躺地心跳停止，但龍山警察署長李林宰步伐卻相當悠哉。（圖／翻攝自韓網）

梨泰院踩踏事故凸顯出南韓警界高層態度散漫、調度鬆散，以及需要層層通報等缺失，包括龍山警察署長李林宰晚間11時15分才抵達派出所坐鎮，導致機動隊在事發後85分鐘才抵達現場，而金廣鎬遲至事發1個小時19分鐘後才接到電話通知，甚至還一度漏接，至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長（中央）尹熙根，則是在忠清北道露營宿醉。

其中，龍山警察署長李林宰更是在聽證會上做偽證，龍山警察署遞交的狀況報告書顯示其於晚間10時20分抵現場坐鎮指揮；然而警察特別搜查本部監察小組卻發現，李林宰事發50分鐘後、遲至晚間11時05分才抵達派出所，儘管從地鐵綠莎坪站徒步僅需10幾分鐘，仍堅持搭乘公務車前往梨泰院，也因此受困車流中。

李林宰先前已被檢方起訴，目前正面臨一審宣判。

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