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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌批監委效率可悲、問何時處理賴清德財產申報　監察院回應了

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院日前舉行年度檢討會議，統計去年共成立糾正案98案、函請改善案245案；糾舉案2案，糾舉2人；成立彈劾案20案，彈劾36人。民眾黨立委當選人黃國昌質疑監委查案效率不彰，更質疑何時要處理總統當選人賴清德財產申報疑慮？對此，監察院昨（19日）回應，監委行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效，且依憲法獨立行使職權，籲請尊重監委獨立行使職權空間，對於公職人員財產申報，監察院一向依法查處。

監察院年度工作檢討會議係每年例行性院務工作，就監察院各單位一年來工作概況、未來核心工作目標，及檢討改進等提出報告及討論。經統計，112年監察院收受人民書狀16,418件、近八年來每年提升，需進一步查處的案件為2,156件。收受人民書狀中，司法及獄政類達6,145件、其次為內政及族群類3,951件、第三係教育及文化類1,467件等。

監察院指出，監委行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效，監察委員職權除收受處理人民陳情書狀、中央與地方巡察、立案調查、提出糾正案、彈劾案與糾舉案，參與相關委員會的審查、運作、調查報告提出後之後續追蹤，以及參與國家人權委員會、公職人員財產申報審查運作等；其中調查案件涉及專業、案情難易與調查作為等複雜因素，自難僅憑調查案件數為監委職權行使績效之評價標準。

監察院指出，針對部分人士指控「賴清德副總統財產申報不實，到底什麼時候要處理？」一事，前已於112年12月28日發布新聞稿說明，且該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理。

監察院表示，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，而監察院如同陳菊院長所言，勉勵在新的一年能夠賡續精進作為，面對新的挑戰與議題，本屆委員在未來近三年的任期共創新局，賡續強化推動人權保障工作，讓監察院職權功能更貼近人民需求，充分發揮監察職權功能，作弱勢人民的靠山。

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