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寒流倒數「全聯火鍋、發熱衣買1送1」！抗寒備戰採買優惠一次看

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲陪消費者抗寒，全聯推出火鍋湯底、發熱衣「買1送1」，多款商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

被超強寒流狂洗版！氣象署預估周日（21日）晚間起溫度急降，下周二至周四清晨將是將是最冷時刻，也是今年入冬以來最強一波寒流。全聯對此推出抗寒優惠，包括火鍋湯底、發熱衣「買1送1」，還有肉片爆殺價39元；沖泡咖啡、零食等也下殺，讓消費者一站採買所有抗寒商品，度過此波寒流。

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲入冬最強寒流即將來襲。（示意圖／記者屠惠剛攝）

全聯推出獨家「小蒙牛火鍋湯底(蒙古麻辣鍋/蒙古養生鍋/素食養生鍋)800g」，1/19~2/1 單包185元，買1送1，平均一包只要92.5元，全台限量6萬包。而火鍋料「桂冠黃金魚蛋/蟳味棒/魚卵捲/蝦球105-120g」也在同期間每盒特價49元。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲全聯獨家「小蒙牛火鍋湯底」買1送1。（圖／業者提供）

生鮮方面也祭出爆殺特價，支援火鍋加料，像是吃鍋必加的肉品、海鮮食材，1/19~1/25 期間「豬里肌火鍋薄切肉片100g」原價42元，特價只要39元。「冷藏澳洲榖飼牛梅花火鍋肉片100g」原價70元，特價64元。

還有鮮凍大白蝦下殺84折，原價188元，特價159；購買指定蝦類商品單筆任2盒再現折10元，1/19~2/15鮮凍特級中卷單盒原價189元、特價169元，購買指定急凍鮮物，單筆任2盒還可現折30元。

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲火鍋肉片、生鮮等也推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

吃鍋涮肉不忘均衡蔬果，產銷履歷大陸A菜原價28元，1/19~1/25只要20元；1/20~1/25金針菇特價12元。美國華盛頓富士蘋果#88，1/19~1/25 單粒特價28元、5顆110元，等於一顆只要22元。產銷履歷台灣茂谷柑，單袋優惠價88元。

另外全聯旗下品牌美味堂，陪消費者抗寒開鍋最省力，1/19~2/1 期間，「鹿茸燉土雞」84折，原價319元，特價269元；「蒜蒜雞湯」特價179元。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲全聯人氣甜點、蜂蜜蛋糕等也祭出限時特價。（圖／業者提供）

甜點方面，1/20~1/23期間We Sweet蜂蜜蛋糕特價65元、小農鮮奶泡芙特價95元、小農鮮奶舒芙蕾特價95元。而下午茶時段想喝點熱飲，「西雅圖極品萃選拿鐵三合一21gx50入」1/19~2/1 每盒特價257元；還有大小朋友都喜歡的「77乳加320g」，1/19~2/1每包98元，陪消費者補足體感溫度。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲發熱衣「買1送1」。（圖／業者提供）

吃暖也要穿暖，1/19~2/1 期間，全聯推出「發熱衣買1送1」，像是「鱷魚石墨烯保暖長袖衫M/L/XL-灰」單件特價399元，買1送1，平均每件只要199.5元；「三槍保暖長袖衫M/L/XL-男蓄熱(黑、藍)、女蓄熱(黑、粉)」每件特價329元。

而外出必帶的「暖暖熊暖暖包20H(10片裝)」，1/19~2/1 每包109元；還沒入手電暖器也能到全聯預購，「SAMPO聲寶 14吋負離子紅外線碳素電暖器」同期間每台2388元；「AIRMATE愛美特PTC陶瓷電暖器(檸檬黃)」全台限量500台，只要1,290元，還可宅配送到家（離島不配送），數量有限，售完為止。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲外出必帶的暖暖包優惠。（圖／業者提供）

●懶得出門！全聯PXGo!線上購同步優惠

「PXGo!全聯線上購」寒流期間同步優惠，不想出門就用全聯小時達，手機一鍵下單，最快30分鐘送到家。1/19-1/25 輸入專屬折扣碼【CNYBUY88】，消費滿1500元即享88折優惠 (最高折抵200元)；1/22-1/25指定暖心商品再加碼10%回饋(火鍋湯底、火鍋料、美味堂湯品、暖暖包、發熱衣等)。

使用PX Pay及全支付結帳，周末日用品滿千再加碼回饋福利點，搭上「黃金年貨日」活動，福利點最高贈送1800點。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲全聯小時達抗寒優惠。（圖／業者提供）

另外低溫期間，「分批取」也推出咖啡愛好者的小確幸，1/19-1/23 期間限定美式15元、拿鐵25元，凡購買後於3/24前兌領完畢，再享10%等值福利點回饋。

▲全聯PX GO!分批取買咖啡限時優惠，美式1杯15元，拿鐵1杯25元。（圖／全聯提供）

「全聯隔日達」也祭出抗凍法寶「SAMPO聲寶鋪蓋兩用雙人電熱毯」每台1976元；「日本FOREVER不鏽鋼陶瓷塗層易潔保溫杯」限時買1送1，只要599元；「青鳥家居雙面法蘭絨暖暖單人冬被」1/20-1/28期間買1送1，限時優惠價999元。

還有「小林製藥日本桐灰小白兔暖暖包禮盒」1/20-1/26 特價359元；「資生堂百優精純乳霜超值組100ml（75ml+18ml+7ml）」1/20-2/1下殺2599元。凡於指定日1/20-1/22、1/27-1/29、2/3-2/5、2/17-2/19、2/24-2/28 活動期間，單筆消費滿1500元折100元，折後消費達1500元加碼贈1000福利點，當日/單卡上限回饋1萬福利點，超殺折扣讓人買到熱血沸騰。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲全聯隔日達多款抗寒商品優惠。（圖／業者提供）

●大潤發「保暖神器」優惠

大潤發同場加映「保暖神器」優惠，不論是電暖器、暖手爐、保暖棉被、通通都有折扣，1/20、21單筆滿2000元，送9折現金抵用券；全館小家電單筆滿3000元，現折300元，折抵無上限。

業者推薦，保暖冬被「奧若拉 蠶綿澳洲羊毛冬被」羊毛蓬鬆輕盈無壓迫，保暖性更佳，原價2999元，直接下殺特價只要1999元！「北方 陶瓷遙控電暖器」先進的加熱技術快速暖房，出風口防燙設計使用更心安，特價2880元；「尚朋堂 微電腦單人電熱毯」原價1590元，特價1490元。

外出必帶「麻將隨身暖手寶」，可愛的「發」、「中」造型吸睛，迅速發熱、即開即用，原價990元，促銷價只要299元。

▲▼入冬最強寒流即將來襲，全聯、大潤發陪消費者抗寒備戰，推出一系列保暖商品下殺優惠。（圖／業者提供）

▲外出必帶「麻將隨身暖手寶」促銷價只要299元。（圖／業者提供）

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