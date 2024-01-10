獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

▲位於新北市的雙和醫院2021年發生護理師遭隔離病患持刀刺傷事件，新北市長侯友宜（左）趕往探視傷者。（資料照／新北市府提供）

記者黃哲民／台北報導

新北6旬男子洪堯見2021年確診新冠肺炎，在衛生福利部雙和醫院住院隔離治療時，持刀狠刺3位勸阻他擅自離開病房的女護理師，其中2人險些喪命，且1人右掌永久殘廢、被迫改學左手寫字更影響護理工作，洪男被依殺人未遂等罪判刑9年4月定讞，拒賠3位受害人求償共918萬餘元，反指3人誇大傷勢、灌水金額且鑑定不公，還怪受害人奪刀自衛也有過失。新北地院認定洪砍人遷怒、行為惡劣又毫無歉疚之心，判他須賠共913萬餘元，可上訴。

洪男本件犯行是新冠肺炎期間，國內首件隔離病患攻擊醫護人員的嚴重事件。2021年5月28日，當時62歲的洪男做PCR核酸檢測確診新冠肺炎，且有全身無力、嗅覺改變等症狀，被送進雙和醫院負壓病房住院隔離治療，洪男認為生病不該被關起來，屢次吵著要回家。

同月31日上午7點多，洪男擅自闖越門禁、走到病房外的走廊張望，被忙著為病患送餐的蔡姓與陳姓護理師叫回病房，他假裝聽從，卻趁施姓護理師進他病房整理血液檢體時，持預藏檳榔刀偷襲猛刺施女腹背多刀，施女掙扎起身安撫洪男「我帶你出去」，趁洪男停手之際慢慢退出病房，在走廊上高喊救命。

▲衛生福利部雙和醫院外觀。（圖／資料照）

洪男凶性大發，追上去連續揮刀把施女捅倒在地，施女死命腳踹、手擋抵抗，蔡女和陳女聞聲趕來搭救，但不敵抓狂的洪男，蔡女先被1刀割傷腹部倒地，忍痛攙扶施女逃離求救，陳女殿後卻成洪男出氣筒，她負傷用手揮擋企圖奪刀，仍遭砍倒在地，洪男跨站陳女身上，大喊「憑什麼把我關在這裡」，並持刀由上往下連續捅刺陳女胸腹。

陳女扭動身體避開要害，但下體連中數刀，哀叫垂危，其他護理師紛紛趕來喊叫，陳女趁洪男分心，拚盡全力逃往護理站，醫院警衛與轄區警員獲報陸續趕到，穿戴全套防護裝備聯手壓制躲回病房棄刀的洪男，之後解送新竹空軍醫院戒護繼續隔離治療，待洪男康復，經新北檢視訊訊問、向新北院聲押獲准。

3位受害護理師緊急開刀保命，施女和陳女渾身刀傷嚇人，施女因氣胸住院1個多月幸運脫險，陳女右掌遭砍裂肌腱與2條手指總神經，虎口撕裂傷縫合成Y字形，住院逾半年加上持續復健，右掌仍無知覺、已永久成殘，連洗碗都辦不到，更別說幫病患量血壓，她還得學習左手寫字重新開始，蔡女也自責沒能救助同事，3人更無法揮去遇襲之際的死亡恐懼，都須求助精神科治療與心理輔導。

洪男始終不認罪，洪男家屬還怪罪醫護人員沒注意洪男有刀。檢方查出洪男於案發後暫留雙和醫院等候轉院期間，竟還對其他醫護人員吐痰、臭罵，甚至羞辱接手的女護理師「妳為什麼看我下面，是不是很大？如果不夠爽，叫妳媽來找我！」等語。

▲護理師遭隔離病患持刀刺傷後，雙和醫院加強保護措施。（資料照／雙和醫院提供）

此事引發大眾憤慨，痛批洪男不該攻擊盡心照顧病患的醫護人員，還讓處理警員陷入染疫風險，要求嚴懲醫療暴力，新北市長侯友宜也第一時間趕到醫院探視傷者打氣。檢方起訴認為3位受害人兢兢業業，在疫情嚴峻期間堅守第一線，備極辛勞，洪男行兇完全不顧受害人性命，更險些造成防疫破口，建請從重量刑。

洪男出庭受審辯稱「看到病房裡有很多鬼」、護理人員對他有報復心態，他要求用尿布都被拒絕等語。20幾歲的陳女當庭紅著眼眶嗆洪男「不要再逃避，像個男人一樣面對！」陳母也怒批洪男「講什麼鬼話」、「毀了3個小女生，法官不判你，閻羅王也會判你！」

刑案一審依3個殺人未遂罪合併判處洪男12年6月徒刑，二審改依2個殺人未遂罪、1個傷害罪，合併判刑9年4月，最高法院去年（2023年）7月駁回上訴，維持二審判決定讞，洪男已入監服刑。3位受害護理師提起附帶民事求償，向洪男索賠醫藥費、看護費、不能工作薪資損失、勞動能力減損與精神慰撫共918萬餘元。

洪男拒賠，仍自稱行兇時確診重症意識不清，加上服藥腦袋出現幻覺，他已鞠躬道歉，絕非不尊重醫護人員，但3位受害人就算沒被他攻擊，也未必能領到績效獎金與隔離病房危險加給等額外津貼，且資淺護理師怎可能年薪破百萬、「比醫師還高，是否太過離譜」，他認為求償金額灌水，並質疑看護費每天2300元太貴，應以全日1500元、半日750元計算。

洪男還批雙和醫院不提供事發現場監視畫面、檢察官跟法官沒調查清楚，他認為3位受害人誇大傷勢，懷疑病歷記載錯誤或造假，又指台大醫院受託鑑定沒說明細節、不排除偏袒受傷護理師的可能性，他要求3位受害人出庭當面檢視復原狀況，再來談和解金，洪男甚至怪罪陳女「主動上前奪刀」、也有過失責任。

3位受害人快氣炸，痛訴洪男接受治療照顧卻以怨報德，暴行令人髮指，她們常想起遭洪男持刀捅刺的一幕幕，為此不時恐慌、焦慮與失眠，更罹患創傷後壓力症候群，對人生產生負面想法，洪男從頭到尾不認罪，卻辯稱有鞠躬道歉，根本偏離事實，不僅使她們二度受傷害，洪男家屬還質疑她們密集治療、復健與休養過程都沒必要，氣得反擊「只能說是恬不知恥！」

法官審理認為，洪男的犯行有醫院監視器、警員密錄器等畫面佐證，也有諸多證人目擊，尤其洪男看到警員出現，主動棄刀還表明要找律師，可見他行兇時沒失去辨識能力與控制能力，應負完全責任。

法官直指洪男行兇動機不是要逃出醫院，而是要發洩被住院隔離的怒氣，卻遷怒毫無武裝的護理師，否則他只需持刀威嚇就能離開，何必以兇殘手段連捅3位無辜受害人，尤其攻擊陳女身體下部，行為「甚為惡劣」，洪男至今仍質疑受害人傷勢，竟怪罪陳女自衛反抗也有過失，顯然毫無歉疚之心，據此判決洪男須賠償共913萬餘元，且依《犯罪被害人權益保障法》，宣告3位受害人若聲請對洪男假執行，擔保金從1/3降為1/10，全案還可上訴。