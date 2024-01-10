　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

▲▼ 市長侯友宜到醫院探視被砍傷的護理師。（圖／新北市府提供）

▲位於新北市的雙和醫院2021年發生護理師遭隔離病患持刀刺傷事件，新北市長侯友宜（左）趕往探視傷者。（資料照／新北市府提供）

記者黃哲民／台北報導

新北6旬男子洪堯見2021年確診新冠肺炎，在衛生福利部雙和醫院住院隔離治療時，持刀狠刺3位勸阻他擅自離開病房的女護理師，其中2人險些喪命，且1人右掌永久殘廢、被迫改學左手寫字更影響護理工作，洪男被依殺人未遂等罪判刑9年4月定讞，拒賠3位受害人求償共918萬餘元，反指3人誇大傷勢、灌水金額且鑑定不公，還怪受害人奪刀自衛也有過失。新北地院認定洪砍人遷怒、行為惡劣又毫無歉疚之心，判他須賠共913萬餘元，可上訴。

洪男本件犯行是新冠肺炎期間，國內首件隔離病患攻擊醫護人員的嚴重事件。2021年5月28日，當時62歲的洪男做PCR核酸檢測確診新冠肺炎，且有全身無力、嗅覺改變等症狀，被送進雙和醫院負壓病房住院隔離治療，洪男認為生病不該被關起來，屢次吵著要回家。

同月31日上午7點多，洪男擅自闖越門禁、走到病房外的走廊張望，被忙著為病患送餐的蔡姓與陳姓護理師叫回病房，他假裝聽從，卻趁施姓護理師進他病房整理血液檢體時，持預藏檳榔刀偷襲猛刺施女腹背多刀，施女掙扎起身安撫洪男「我帶你出去」，趁洪男停手之際慢慢退出病房，在走廊上高喊救命。

▲▼雙和醫院護理師遭砍。（圖／記者陳雕文攝）

▲衛生福利部雙和醫院外觀。（圖／資料照）

洪男凶性大發，追上去連續揮刀把施女捅倒在地，施女死命腳踹、手擋抵抗，蔡女和陳女聞聲趕來搭救，但不敵抓狂的洪男，蔡女先被1刀割傷腹部倒地，忍痛攙扶施女逃離求救，陳女殿後卻成洪男出氣筒，她負傷用手揮擋企圖奪刀，仍遭砍倒在地，洪男跨站陳女身上，大喊「憑什麼把我關在這裡」，並持刀由上往下連續捅刺陳女胸腹。

陳女扭動身體避開要害，但下體連中數刀，哀叫垂危，其他護理師紛紛趕來喊叫，陳女趁洪男分心，拚盡全力逃往護理站，醫院警衛與轄區警員獲報陸續趕到，穿戴全套防護裝備聯手壓制躲回病房棄刀的洪男，之後解送新竹空軍醫院戒護繼續隔離治療，待洪男康復，經新北檢視訊訊問、向新北院聲押獲准。

3位受害護理師緊急開刀保命，施女和陳女渾身刀傷嚇人，施女因氣胸住院1個多月幸運脫險，陳女右掌遭砍裂肌腱與2條手指總神經，虎口撕裂傷縫合成Y字形，住院逾半年加上持續復健，右掌仍無知覺、已永久成殘，連洗碗都辦不到，更別說幫病患量血壓，她還得學習左手寫字重新開始，蔡女也自責沒能救助同事，3人更無法揮去遇襲之際的死亡恐懼，都須求助精神科治療與心理輔導。

洪男始終不認罪，洪男家屬還怪罪醫護人員沒注意洪男有刀。檢方查出洪男於案發後暫留雙和醫院等候轉院期間，竟還對其他醫護人員吐痰、臭罵，甚至羞辱接手的女護理師「妳為什麼看我下面，是不是很大？如果不夠爽，叫妳媽來找我！」等語。

護理師被砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

▲護理師遭隔離病患持刀刺傷後，雙和醫院加強保護措施。（資料照／雙和醫院提供）

此事引發大眾憤慨，痛批洪男不該攻擊盡心照顧病患的醫護人員，還讓處理警員陷入染疫風險，要求嚴懲醫療暴力，新北市長侯友宜也第一時間趕到醫院探視傷者打氣。檢方起訴認為3位受害人兢兢業業，在疫情嚴峻期間堅守第一線，備極辛勞，洪男行兇完全不顧受害人性命，更險些造成防疫破口，建請從重量刑。

洪男出庭受審辯稱「看到病房裡有很多鬼」、護理人員對他有報復心態，他要求用尿布都被拒絕等語。20幾歲的陳女當庭紅著眼眶嗆洪男「不要再逃避，像個男人一樣面對！」陳母也怒批洪男「講什麼鬼話」、「毀了3個小女生，法官不判你，閻羅王也會判你！」

刑案一審依3個殺人未遂罪合併判處洪男12年6月徒刑，二審改依2個殺人未遂罪、1個傷害罪，合併判刑9年4月，最高法院去年（2023年）7月駁回上訴，維持二審判決定讞，洪男已入監服刑。3位受害護理師提起附帶民事求償，向洪男索賠醫藥費、看護費、不能工作薪資損失、勞動能力減損與精神慰撫共918萬餘元。

洪男拒賠，仍自稱行兇時確診重症意識不清，加上服藥腦袋出現幻覺，他已鞠躬道歉，絕非不尊重醫護人員，但3位受害人就算沒被他攻擊，也未必能領到績效獎金與隔離病房危險加給等額外津貼，且資淺護理師怎可能年薪破百萬、「比醫師還高，是否太過離譜」，他認為求償金額灌水，並質疑看護費每天2300元太貴，應以全日1500元、半日750元計算。

洪男還批雙和醫院不提供事發現場監視畫面、檢察官跟法官沒調查清楚，他認為3位受害人誇大傷勢，懷疑病歷記載錯誤或造假，又指台大醫院受託鑑定沒說明細節、不排除偏袒受傷護理師的可能性，他要求3位受害人出庭當面檢視復原狀況，再來談和解金，洪男甚至怪罪陳女「主動上前奪刀」、也有過失責任。

3位受害人快氣炸，痛訴洪男接受治療照顧卻以怨報德，暴行令人髮指，她們常想起遭洪男持刀捅刺的一幕幕，為此不時恐慌、焦慮與失眠，更罹患創傷後壓力症候群，對人生產生負面想法，洪男從頭到尾不認罪，卻辯稱有鞠躬道歉，根本偏離事實，不僅使她們二度受傷害，洪男家屬還質疑她們密集治療、復健與休養過程都沒必要，氣得反擊「只能說是恬不知恥！」

法官審理認為，洪男的犯行有醫院監視器、警員密錄器等畫面佐證，也有諸多證人目擊，尤其洪男看到警員出現，主動棄刀還表明要找律師，可見他行兇時沒失去辨識能力與控制能力，應負完全責任。

法官直指洪男行兇動機不是要逃出醫院，而是要發洩被住院隔離的怒氣，卻遷怒毫無武裝的護理師，否則他只需持刀威嚇就能離開，何必以兇殘手段連捅3位無辜受害人，尤其攻擊陳女身體下部，行為「甚為惡劣」，洪男至今仍質疑受害人傷勢，竟怪罪陳女自衛反抗也有過失，顯然毫無歉疚之心，據此判決洪男須賠償共913萬餘元，且依《犯罪被害人權益保障法》，宣告3位受害人若聲請對洪男假執行，擔保金從1/3降為1/10，全案還可上訴。

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北三重警上班巡邏返回租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

騎士眼神閃爍「見警就繞道」　被揪出是通緝犯還有毒品殘渣袋

6歲童騎腳踏車險上快速道路！驚嚇過度...警帶回供吃喝安撫

前立委張顯耀觸《反滲透法》遭搜索約談　100萬元重金交保

驚悚片！行人違規穿越馬路遭撞飛10米重傷　騎士滿臉血不治

獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

指馬偕前醫師樓梯間性侵她留遺書罵「人渣」　逆轉無罪

快訊／桃園某停車場「火燒車」！車內驚見一具焦屍　身分確認中

惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

快訊／新北三重警上班巡邏返回租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

騎士眼神閃爍「見警就繞道」　被揪出是通緝犯還有毒品殘渣袋

6歲童騎腳踏車險上快速道路！驚嚇過度...警帶回供吃喝安撫

前立委張顯耀觸《反滲透法》遭搜索約談　100萬元重金交保

驚悚片！行人違規穿越馬路遭撞飛10米重傷　騎士滿臉血不治

獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

指馬偕前醫師樓梯間性侵她留遺書罵「人渣」　逆轉無罪

快訊／桃園某停車場「火燒車」！車內驚見一具焦屍　身分確認中

惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

租屋妹月薪26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

社會熱門新聞

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／高雄輕軌又出事　遭大卡車猛撞緊急停駛

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

國道7車連環撞1死3傷　肇事男「啟動自駕輔助」

竹北氣爆少年：不應救我　母一聽崩潰

快訊／彰化轎車自撞翻覆　3乘客逃出、駕駛受困亡

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

馬偕前醫師遭控性侵學妹　逆轉無罪

快訊／台中住宅清晨火警！1女送醫不治

更多熱門

相關新聞

新冠疫情升溫！金門疫苗1／9開打

新冠疫情升溫！金門疫苗1／9開打

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，且大陸地區近期呼吸道疾病爆發，新冠疫情仍持續升溫；因應農曆春節年關將至，金門縣民眾透過小三通至對岸進行年貨採買或旅遊往來更為密切，大幅提升病毒傳播之風險。金門縣去年(112年)由部立金門醫院通報新冠肺炎中重症個案計有63例，其中以60歲以上長者居多佔90.5%，5例死亡個案年齡介於62~86歲。

高端爭議　北檢還有3案調查中

高端爭議　北檢還有3案調查中

梁正群回到「爺奶過世」醫院拍攝　站在急救區內心掙扎

梁正群回到「爺奶過世」醫院拍攝　站在急救區內心掙扎

恐怖男電線勒前女友　旅館囚禁8hrs遭重判

恐怖男電線勒前女友　旅館囚禁8hrs遭重判

醫師母妻違反居家檢疫案　重罰170萬確定

醫師母妻違反居家檢疫案　重罰170萬確定

關鍵字：

確診新冠肺炎隔離治療醫療暴力殺人未遂精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面