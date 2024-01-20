自投羅網！宿醉男騎車到警局洽公　酒測求情糗喊：不要啦！

▲林姓男子（右）騎車到警局洽公，結果被發現酒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子（45歲）12日中午12時許，騎機車到湖內分局茄萣分駐所洽詢所涉案件的偵辦進度，值班警員吳柏毅在與林男對話過程中，聞到林男身上散發濃厚酒味，於是要求對林男進行酒測，林男見狀求情「求求你們不要啦！」，但員警仍依法行事，結果林男酒測值高達0.76毫克，當場被逮捕移送。

警方表示，林姓男子先前因銀行帳戶遭到凍結，因此曾到警局報案求助，警方依法受理後已進入偵辦程序，但林男仍不放心，因此主動到分駐所詢問案件的進度。

12日中午12時許，林男騎著機車前往茄萣分駐所，一進入所內就和承辦員警討論案件的進度，但員警隨即聞到林男身上飄散出濃濃的酒味，於是詢問「你有喝酒嗎？」、「喝了酒怎麼還騎車來？」，並隨即表明要對他進行酒測。

林男一聽大驚，心想只是來警局問案子，怎麼還要酒測？隨即放低姿態求情，不斷的說「求求你們不要啦！」，但員警仍堅定執法立場，並告知拒絕酒測之法律效果，林男見求情不成，只好配合酒測，惟酒測值高達0.76毫克，超出法定標準值。

林男供稱，他是前一天晚上喝的酒，一早醒來後覺得已經睡了一覺，酒應該退了，所以才騎車出門，沒想到酒測值還是那麼高，全案偵訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。