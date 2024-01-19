讚「韓江配」是絕妙好牌！　學者：能震懾民進黨、反制民眾黨

▲韓國瑜、江啟臣接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態將與藍委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，文大廣告系教授鈕則勳18日表示，「韓江配」主動出擊，進可攻、退可守，至少有四大策略利基，是張絕妙好牌，不僅能震懾民進黨，也能反制民眾黨出牌，想藉八席立委以小搏大的企圖。

鈕則勳18日在臉書指出，「韓江配」主動出擊，進可攻、退可守，至少有四大策略利基，是張絕妙好牌。首先，他指出，國民黨作為立法院第一大黨，先提出「韓江」正副搭配算是一個主動出擊的起手式，不僅能震懾民進黨，也能反制民眾黨出牌，想藉八席立委想以小搏大的企圖。

第二，鈕則勳表示，江啟臣說願意禮讓民眾黨，等於是向民眾黨拋出了合作的橄欖枝，也突顯了格局，將藍白是否合作的球又拋給了民眾黨。若是白軍民眾黨願意合作，藍白聯盟便會成局，對民進黨壓力更大；若民眾黨不願意合作，藍營能在院長選舉第二輪投票中讓民眾黨保持中立，「韓江配」也能勝出。

第三，鈕則勳透露，「韓江配」成軍突顯國民黨已開始將戰場轉移到具有相對優勢的立法院上面，開始佈局新會期，甚至在副總統賴清德接任總統後，如何最有效地牽制民進黨，至少在任命閣揆人選方面，賴清德會被迫考慮國會生態多數。

第四，鈕則勳分析，「韓江配」能夠突顯國民黨中壯接班的形象，除了江啟臣是中壯派的領頭羊外，在缺少年輕選票的當下，國民黨如果能在台北市長蔣萬安之外，再強化江啟臣作為中壯政治明星，「蔣江」分進合擊，再加上立法院中藍軍的年輕立委，開拓年輕選票的可能性也會比較高。

鈕則勳強調，「韓江配」的互補就像古龍筆下的陸小鳳與花滿樓，以性格來說，陸小鳳大辣辣的性格明顯，灑脫無框架，但武攻及謀略性極強，確實和韓國瑜相似，而花滿樓心胸闊達、溫文儒雅、心思細膩，武功一樣高強，他不會搶主帥陸小鳳的光彩，更能補陸小鳳的不足且相助他行俠仗義，同時和其搭配更能形成和諧的感覺，就像江啟臣。