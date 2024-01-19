提升石化業製程安全！　職安署台塑企業合辦「國際製程安全論壇」

▲勞動部職業安全衛生署與台塑企業總管理處共同舉辦「2024年國際製程安全論壇」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

職安署與台塑企業共同舉辦「2024年國際製程安全論壇」引領石化業接軌最新國際製程安全作法為持續提升國內石化業製程安全管理水準，今（19）日攜手於台塑麥寮工業園區行政大樓國際會議廳共同舉辦，促進石化業者經驗交流分享。

台塑企業作為國內首家引進製程安全管理(PSM)系統的大型企業，長期以來積極參與國際性製程安全管理的活動，包括與美國德州農工大學維持密切互動、每月與台塑美國公司交流製程安全議題、定期參加由美國化工學會製程安全中心(CCPS)主辦的國際研討年會，以及出席世界職業安全衛生大會等活動。

使得台塑企業成為國內推動PSM極具影響力的領導者，為再促進整個石化產業的安全提升，積極辦理國際製程安全論壇，替業界注入更多正面的影響力。此外，職安署與台塑企業共同辦理國際製程安全論壇，本次為第三屆，歷屆論壇皆邀請產、官、學界共襄盛舉，實體會場滿座以外，也開放網路線上讓社會大眾自由參與。

職安署長鄒子廉於致詞時提到，國內石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28%，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司、長春集團等大型石化企業更應該在石化工業安全文化之建立上起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全之責任。也期盼藉由本次論壇之研討與分享，提供國內相關石化產業業者推動製程安全管理之參考。

職安署表示，國內外數十年起，石化製程不良造成火災爆炸的重大事故時有所聞，形成的生命財產損失及社會衝擊非常巨大，而製程安全管理係藉由結構化及系統化方式，辨識及分析製程工作場所之潛在危害，進而採取明確管理技術及必要預防設施，以防止火災、爆炸及有毒物質洩漏等災害，企業主責無旁貸更應積極落實製程安全管理，有效控制風險，達成持續零災害之目標。