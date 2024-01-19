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精湛建設百萬家電送暖慢飛天使　「想辦法協會」辦公益市集

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「送愛心到人間」公益活動，將百萬元家電發送給近400個慢飛天使家庭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中房地產愛心不落人後，近日舉辦2場愛心公益活動。精湛建設總經理陳志聲化身太空人，率領近百位變裝玩偶，將價值數百萬的家電發送給近400個慢飛天使家庭；由不動產相關公會組成的「臺中市想辦法公益協會」，則為惠明盲校舉行愛心市集，攤商所得將做為惠明盲生重建經費。

精湛建設「送愛心到人間」公益活動10日於台中潮港城舉行，由燕景基金會、利駿貿易、精湛建設、精銳建設、有富集團、力璞機構、味丹企業、龍寶建設、麗明營造、勝群金屬、新英機械、中揚光電、宏全國際等41個聯合主辦單位及83個協辦單位共同舉辦。

陳志聲表示，連續傳承舉辦了25年圍爐餐會，也表達對眾多企業好朋友及協力廠商們支持的感謝，因為大家的支持，才讓這活動可以連續年年舉辦下去。當眾人詢問陳志聲今年太空人裝扮的意義，陳志聲表示，希望藉由未來科技及外太空的探索，讓慢飛天使的治療及人類面對地球暖化環境惡化的解方，能找到新的生機。

該場活動送出價值數百萬各單位需求的數百樣輔具、電器、電腦、用品及相關設備等，為等待許久的社福單位，帶來及時能量補充。

另外，「臺中市想辦法公益協會」也將於20日在台中美術綠園道舉行「想辦法愛心公益市集」，該活動由台中市高鐵文化觀光發展協會、台中市建築經營協會、台中市地政士公會、台中市不動產經紀人公會、台中市不動產代銷商業同業公會以及黃守達市議員服務處共同舉辦。

活動以綠色永續為號召，不僅有豐富的二手精品、小農周邊、文創手作以及小孩市集，還有專業演出與知名美食，所得全額捐獻惠明盲生重建教育經費，銅板挖寶做愛心，歡樂一整天。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「想辦法愛心公益市集」將於明（20）日登場。（圖／記者白珈陽翻攝）

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