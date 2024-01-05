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獨／慢飛天使馬場打工6年「一毛錢都沒有」　慘被惡老闆打到住院

▲▼慢飛天使 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打全身傷痕累累。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名慢飛天使（發展遲緩兒）阿忠（化名）在6年前到台南某馬場工作，6年多來每天工作超過12小時，還經常遭到責罵，馬場黃姓老闆還以「幫忙保管薪資」為由，扣住阿忠的證件和存摺，去年底馬場有4匹馬死亡，老闆竟認為是阿忠養不好才害死馬兒，不但要求他賠償150萬元，在跨年夜還徒手和拿棍子毆打阿忠，害阿忠頭部、手部多處擦挫傷，阿忠緊急向志工求助，志工才聯繫阿忠爸爸趕到台南將阿忠救出，送醫急救，阿忠父子也決定對這名無良老闆提告，替自己討回公道。

對於阿忠父子的指控，《ETtoday新聞雲》致電馬場的黃姓老闆，黃表示不願回應，還嗆聲說「告不了我」，隨即掛掉電話。

▲▼慢飛天使 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

慢飛天使阿忠從小因為有中度輕度障礙，找工作不易，在2018年間，透過姑姑的牽線，到台南一家馬場工作，由於阿忠能做的工作不多，老闆答應每個月給他1萬元的「零用錢」當工資，而阿忠也開心前往馬場工作，還住進馬場宿舍。

▲▼慢飛天使 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲阿忠被爸爸救回高雄時全身是傷，十分狼狽。（圖／記者陳宏瑞攝）

沒想到阿忠的職場生涯卻是一場惡夢，阿忠表示，因為他住在馬場內，所以幾乎是24小時待命，除了幫忙養馬、整理飼料，遛馬、幫馬洗澡，甚至有時還要幫老闆90多歲的媽媽當保姆、看護，而老闆稍有不如意，就對他拳打腳踢，而他因為自己謀職不易，好不容易找到這份工作，所以受了委屈和毆打也不敢跟家人說。

▲▼慢飛天使 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而最近馬場內因為有馬匹死亡，黃姓老闆竟把這筆帳算在阿忠頭上，去年12日31日除了用拳頭毆打阿忠，還拿棍子一頓猛打，阿忠實在受不了，才向高雄的一位志工求助，志工轉告阿忠的爸爸，他才知道兒子被虐待，趕緊連夜趕到台南，趁老闆不在把阿忠接回高雄就醫，阿忠頭部、臉部、手部有多處傷勢，在急診住了3天才出院。

▲▼慢飛天使 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

更離譜的是，黃姓老闆原本答應給的「薪資」，阿忠回到高雄後，跑到銀行申請補發存摺，才發現老闆這6年來，根本沒匯半毛錢到阿忠的帳戶，讓阿忠全家人都看傻了眼，電話聯繫老闆也是不願意接。

看著兒子受了這麼大的委屈，阿忠爸爸也決定「不忍了」，帶著傷單向高雄仁武分局提告傷害，未來也將打官司討回該有的工資，不僅替兒子討個公道，也揭發黃姓老闆的惡行。

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