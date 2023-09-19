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仁愛獅子會捐助慈光慢飛天使　陳昆和出席推動「善的循環」

▲台南市仁愛獅子會等多位獅友，19日下午2時許，在西港郵局2樓，捐助「台南市慈光心智關懷協會」，一向力行慈善公益的台南市議員陳昆和，亦專程出席致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市仁愛獅子會等多位獅友，19日下午2時許，在西港郵局2樓，捐助「台南市慈光心智關懷協會」，台南市議員陳昆和，亦專程出席致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁愛獅子會林儷陵會長發起仁愛會獅友，以及獅子會第10專區徐緯杰主席、20分區陳永鎮主席、21分區尤華恩主席…等多位獅友，19日下午2時許，在西港郵局2樓，捐助「台南市慈光心智關懷協會」，一向力行慈善公益的台南市議員陳昆和，亦專程出席致意。

有鑑於「慈光心智關懷協會」長年來指導「慢飛天使」製作手工香皂、提袋⋯⋯等文創商品，並舉行成長團體等各項支持課程，因此獅子會主席及眾獅友們，除了聽取簡報，了解一年來的服務狀況之外，也同時捐助8萬1千元，期能提供協會更多社會資源的支持。

▲台南市仁愛獅子會等多位獅友，19日下午2時許，在西港郵局2樓，捐助「台南市慈光心智關懷協會」，一向力行慈善公益的台南市議員陳昆和，亦專程出席致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員陳昆和，截至2023年3月14日為止，已捐出第3、4任市議員任內薪資、研究費、選舉補助款供慈善公益用途，共計超過1千1百萬元，也因為認同「慈光心智關懷協會」長年來透過各種服務，增進身心障礙者的獨立生活能力，因此專程出席本次活動向眾獅友致意。

▲台南市仁愛獅子會等多位獅友，19日下午2時許，在西港郵局2樓，捐助「台南市慈光心智關懷協會」，一向力行慈善公益的台南市議員陳昆和，亦專程出席致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳昆和市議員也分享多年來投入公益的心得，他表示一個人在社會的所有成就，都是經由身旁眾人所支持、協力才能夠獲得的，自己從來不敢自滿，因此才會從就業以來，就不斷撥出部分薪水，提供社會急難救助用途，每當受到幫助的對象感到快樂，自己也就能夠感受到那份「正向的能量」，相信也啟動了社會上「善的循環」。

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