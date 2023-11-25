台灣中油培育慢飛天使及推動愛心加油站　榮獲ACES亞洲最佳社區關懷公司獎及最高榮譽黑色獎盃

▲獎助苗栗特殊教育學校參加2023世界啦啦啦隊錦標賽，榮獲Silver Prize世界銀牌。（圖／台灣中油提供，下同）

生活中心／綜合報導

「2023亞洲卓越企業暨永續發展獎」（ACES Awards）昨（24）日晚間在馬來西亞吉隆坡文華東方酒店舉辦，台灣中油公司以「培育慢飛天使及推動愛心加油站」專案獲得永續獎之「亞洲最佳社區關懷公司獎」，正逢ACES十週年慶，主辦單位高度肯定台灣中油多年來推動企業永續，再頒發最高榮譽黑色獎盃。

台灣中油從民國90年起推動愛心加油站，各站僱用5名以上的慢飛天使即稱之為愛心加油站，經統計111年全台的自營加油站共僱用543名慢飛天使工讀生，有46座愛心加油站，同時也獎助苗栗特殊教育學校參加2023世界啦啦啦隊錦標賽，榮獲Silver Prize世界銀牌，顯見台灣中油對弱勢族群的支持；在缺工與少子化的環境下，也成功為加油站開啟基層人力新藍海，透過台灣中油獨特的「輔導員」機制與一對一教學，漸進式開發慢飛天使的多元職能，逐步帶領其參與「公廁服務」、「愛心洗車」及「來速咖啡」等業務。

多年來，台灣中油看見慢飛天使融入社會需面臨許多挑戰，藉由輔導與培訓慢飛天使在人來人往的加油站服務，提供就業機會與協助其建立專業技能找到自尊與自信，這是一件不容易的任務，獎助的苗栗特殊教育學校啦啦隊中也有在愛心加油站服務的成員，代表台灣中油長期致力企業永續發展，落實ESG與實踐聯合國永續發展目標（SDGs），因此獲得ACES獎的肯定。

今年台灣中油再獲ACES永續獎之「亞洲最佳社區關懷公司獎」，適逢ACESAwards 10週年慶，主辦單位特別授予代表最高榮譽肯定的黑色獎盃，表揚台灣中油在永續領域的卓越表現，是亞洲首家獲頒此獎項的企業，也讓中華民國的國旗飄揚於東協國度。

5年來，台灣中油一共獲得ACES頒發企業領導、永續發展與傑出領導人等8大獎項，多年來推動企業永續的成果在國際發光，未來仍將持續以堅定的社會責任和包容性承諾，讓中油的火炬成為一道光明之火，打造加油站成為充滿溫馨和同理心的營運據點。