寒流倒數！專家示警「這波續航力持久」　低溫狂跌探6度　　

▲寒流襲台倒數，下周二、下周三是寒流發威最冷時刻。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流倒數中，氣象粉專表示，寒流訊號相當穩定，周日、下周一是寒流南下過程，溫度逐步下滑，下周二、下周三是寒流發威最冷時刻，最低溫下探6度，這波寒流續航力持久，屬於濕冷後逐漸轉乾，北部1500公尺以上、中南部2000公尺以上山區路面可能結冰，甚至有雨夾雪。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流訊號相當穩定，周日(21日)、下周一(22日)屬於寒流南下的過程，溫度逐步下滑轉冷。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周二(23日)、下周三(24日)寒流發威，是最冷時刻，北部、宜蘭全天12度以下，各地夜晚至清晨低溫8到9度，平原及內陸近山區6到8度。下周四(25日)、下周五(26日)寒流逐漸減弱，溫度緩步回升。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波寒流續航力持久，而且屬於濕冷後逐漸轉乾，但也沒有特別乾，體感溫度上會更冷一些。

這波寒流也將帶來降雪，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部海拔1500公尺以上、中南部2000公尺以上的山區路面可能結冰，甚至有雨夾雪的情形，如要上山賞雪務必做好萬全準備。下周基本上都是非常寒冷的，請大家要有心理準備，把握今天最後溫暖的好天氣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署也示警，寒流周日直衝台灣由北往南灌頂，各地天氣逐漸轉冷，下周二、下周三為寒流最冷時刻，各地天氣非常寒冷，北部、東北部低溫下探7度，台北9度，將挑戰今年最強寒流；另外，下周一晚起至下周二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及下周二中南部、花東2500至3000公尺以高山有降雪機率並且有路面結冰、霧淞的機率。