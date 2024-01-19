寒流逼近倒數！下周二、三最凍　「0度線」涵蓋台灣高空時間曝

▲寒流將從周日影響到下周三。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)水氣增多，天氣暖和較悶，下半天台灣北部有鋒面建立跡象，周六通過台灣轉有雨天氣，緊接著冷空氣直撲台灣，周六起逐日降溫至下周三，強度達寒流等級，這波最低溫落在下周二晚間到下周三清晨，局部空曠地區最低溫下探5度，高度1500公尺0度線下周一到下周三涵蓋東北部，高山有降雪機會。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天除了高壓迴流帶來東南風的暖濕空氣，海峽有局部東北風，西半部沿岸受到風力增強及雲量增多影響，高溫較昨日下降約2度，內陸地區約降1度，大致還是維持偏暖和有點悶的天氣，預期下半天台灣北部逐漸有鋒面建立跡象，迎風面北海岸、東北角、東半部有些短暫雨，中南部午後山區也有零星降雨，入夜到隔日清晨中北部沿岸則是有少量降雨機率。

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柯聿寧指出，鋒面形成後大致在周六通過，鋒面降雨由上半天的中北部，下半天轉為東南部，整體雨量都不多，南部相對少，東半部雨勢則相對較大一些。鋒面通過後冷空氣開始南下，周六北部約從20度降至16到17度、周日14到16度，降溫比較有感，中南部降溫幅度還不大，約逐日下降1到2度。

這波冷空氣強度達寒流等級，柯聿寧表示，下周一到三冷空氣南下明顯，加上華南雲雨區東移，各地都轉為比較濕冷的天氣，南部也可能有零星降雨，預估這波最低溫時間落於下周二晚間到下周三清晨，北部市區低溫約在8到9度左右、中部7到10度、南部10到12度，局部空曠地區及近山區仍可能再下降2到3度，整體都明顯寒冷。

▲未來天氣趨勢。（圖／翻攝中央氣象署）

不過下周三白天中南部可回溫至17到20度，東北部仍然維持偏冷的情況回溫不明顯，下周四、下周五冷空氣減弱後，整體溫度逐日小輻度回溫。

柯聿寧說明，這波寒流影響時水氣多，高度1500公尺0度線在下周一到下周三將涵蓋東北部，近1000公尺0度線則在下周二到下周三清晨有機會接近北部，故此高度以上北部、宜蘭山區接近或達到0度的時段，配合水氣有機會出現固態降水。

另柯聿寧指出，近3000公尺0度線在下周一午後到下周五清晨可擴展到中南部，預估中北、東半部2500公尺以上山區、南部3000公尺以上山區也有降雪機會，預估最高機率還是在中北部2500公尺山區下周二到下周四的時段，上山時需留意做好保暖、車輪加雪鍊等準備。

柯聿寧說，雖然這波低溫與霸王級寒流有差異，但是濕冷持續的時間長，農漁業、慢性病友、年長者等務必要做好防寒準備。

