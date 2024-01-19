挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

▲超強寒流周日南下，影響到下周四清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流周日直衝台灣由北往南灌頂，各地天氣逐漸轉冷，下周二、下周三為寒流最冷時刻，各地天氣非常寒冷，北部、東北部低溫下探7度，台北9度，將挑戰今年最強寒流，下周一、二高山有機會降雪。

今天台灣附近多雲到晴，東半部、北部沿海雲量多，東半部白天有局部性降雨，北側、東北側有一道鋒面形成，今晚開始影響到北部天氣，今天晚上鋒面接近，明天鋒面通過影響台灣天氣，明天後鋒面通過，東北季風增強，將有降雨且會降溫。

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中央氣象署預報員徐仲毅表示，周日、下周一為冷高壓寒流南下過程，風力開始增強，下周二、下周三都持續在冷高壓寒流影響下，各地天氣寒冷，下周四白天寒流減弱。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨分布方面，徐仲毅說明，今天白天多雲到晴，東半部有局部零星降雨，晚上後鋒面接近隨後通過，今晚過後北部天氣會受到影響，北部降雨機略增加，周六鋒面通過，東北季風增強，水氣變多，北部、東半部降雨機會高，中南部有局部零星降雨，周日水氣減少，迎風面北部、東半部有降雨，中南部山區也有降雨。

下周一、下周二水氣多，華南雲雨區東移，中部以北、東半部、東南部、南部山區有局部降雨，下周三後水氣減少，僅剩迎風面北部、東半部有降雨。

未來一周溫度，徐仲毅表示，今天高溫25到26度，明天東北季風增強，北台灣溫度下降，東台灣和南台灣影響不明顯，周日跟下周一為寒流南下過程，溫度開始下降，下周一各地高溫不會超過20度，周日和下周一明顯冷。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過徐仲毅指出，寒流影響最明顯為下周二、下周三，各地溫度都非常低，北部宜蘭最低溫7到9度，中台灣8到10度，南台灣11到13度，馬祖4到6度，金門8度，澎湖10度，周四清晨溫度仍低，周四北白天氣溫開始回升，北部、東半部早晚仍冷。

徐仲毅表示，這一波寒流將從周日開始溫度下降，下周二、下周三到下周四清晨都是非常冷的時刻，特別夜晚和清晨溫度更低，北台灣包括北部、東北部7到9度，台北9度，這波寒流標準有機會挑戰今年最強寒流，下周一到下周二北部、東北部1000到1500公尺高山有降雪機會，中南部2500到3000公尺高山也有機會降雪。