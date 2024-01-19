　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲超強寒流周日南下，影響到下周四清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流周日直衝台灣由北往南灌頂，各地天氣逐漸轉冷，下周二、下周三為寒流最冷時刻，各地天氣非常寒冷，北部、東北部低溫下探7度，台北9度，將挑戰今年最強寒流，下周一、二高山有機會降雪。

今天台灣附近多雲到晴，東半部、北部沿海雲量多，東半部白天有局部性降雨，北側、東北側有一道鋒面形成，今晚開始影響到北部天氣，今天晚上鋒面接近，明天鋒面通過影響台灣天氣，明天後鋒面通過，東北季風增強，將有降雨且會降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員徐仲毅表示，周日、下周一為冷高壓寒流南下過程，風力開始增強，下周二、下周三都持續在冷高壓寒流影響下，各地天氣寒冷，下周四白天寒流減弱。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨分布方面，徐仲毅說明，今天白天多雲到晴，東半部有局部零星降雨，晚上後鋒面接近隨後通過，今晚過後北部天氣會受到影響，北部降雨機略增加，周六鋒面通過，東北季風增強，水氣變多，北部、東半部降雨機會高，中南部有局部零星降雨，周日水氣減少，迎風面北部、東半部有降雨，中南部山區也有降雨。

下周一、下周二水氣多，華南雲雨區東移，中部以北、東半部、東南部、南部山區有局部降雨，下周三後水氣減少，僅剩迎風面北部、東半部有降雨。

未來一周溫度，徐仲毅表示，今天高溫25到26度，明天東北季風增強，北台灣溫度下降，東台灣和南台灣影響不明顯，周日跟下周一為寒流南下過程，溫度開始下降，下周一各地高溫不會超過20度，周日和下周一明顯冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過徐仲毅指出，寒流影響最明顯為下周二、下周三，各地溫度都非常低，北部宜蘭最低溫7到9度，中台灣8到10度，南台灣11到13度，馬祖4到6度，金門8度，澎湖10度，周四清晨溫度仍低，周四北白天氣溫開始回升，北部、東半部早晚仍冷。

徐仲毅表示，這一波寒流將從周日開始溫度下降，下周二、下周三到下周四清晨都是非常冷的時刻，特別夜晚和清晨溫度更低，北台灣包括北部、東北部7到9度，台北9度，這波寒流標準有機會挑戰今年最強寒流，下周一到下周二北部、東北部1000到1500公尺高山有降雪機會，中南部2500到3000公尺高山也有機會降雪。

ET快訊
時力選後收數千筆募款及破2百入黨申請！　3原因曝「黃國昌退黨
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Novavax XBB疫苗補貨了！近16.5萬劑完成檢驗封緘　食藥署今早放行

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

Novavax XBB疫苗補貨了！近16.5萬劑完成檢驗封緘　食藥署今早放行

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

Novavax XBB疫苗補貨了！近16.5萬劑完成檢驗封緘　食藥署今早放行

人妻外遇同事「想開房間」　遭夫求償50萬嫌太高：3個月就分手

林雨蒼／小草風潮蔓延中學校園　早點關心政治是好事

詐騙新「台灣首富」林百里妻子！名媛朱立安重判10年定讞

大直黃金三角窗曾開150萬招租「養蚊1年」　英文補教名校進駐

打掃時意外被捲入　同事發現26歲女「卡在洗車廠機器」爆頭身亡

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

國民黨認「南部輸太多」遭基層不滿　侯友宜：敗選原因是自己

屏東市透天供給大減3成　業者認「太貴」轉蓋大樓案

時力「備戰2026」不排除與他黨合作　王婉諭：但絕不為利益分贓結合

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

聖結石要發錢了！符合1條件「最多給1千萬」

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

全台冷爆！超強寒流2地「體感溫度1°C」時間曝

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

更多熱門

相關新聞

這波寒流「霸王級」？專家搖頭：但冷很久

這波寒流「霸王級」？專家搖頭：但冷很久

寒流逼近倒數，會不會是「霸王級寒流」？氣象粉專指出，從預報看來，各地都要等到下周五才回溫，也就是整整一周都是嚴寒天氣，冷的時間會很久，「不過齁，這波不管怎麼看，是遠遠不如霸王寒流啦，真的差多了，大家不要自己嚇自己啦！」

寒流逼近倒數！下周二、三最凍　「0度線」涵蓋台灣高空時間曝

寒流逼近倒數！下周二、三最凍　「0度線」涵蓋台灣高空時間曝

「寒流正在路上」5大特徵盤點　陽明山下雪機率超過75%

「寒流正在路上」5大特徵盤點　陽明山下雪機率超過75%

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

關鍵字：

天氣氣象署氣象寒流低溫降雪降溫降雨氣溫

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面