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寒流來襲！超商祭百項抗寒商品　暖暖包買1送1、發熱衣加99元多1件

▲▼7-11祭出一系列禦寒新品、優惠。（圖／7-11提供）

▲這周末低溫來襲，7-11推出禦寒攻略，網羅多款美食新品以及熱飲、暖暖包等相關優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

這周末起寒流凍全台，你做好禦寒的準備了嗎？超商集結熱食、飲品到用品上百款抗寒商品，方便民眾即時滿足保暖需求，還祭出一系列優惠，像是紅蔘飲買1送1、發熱衣加99元多1件以及暖暖包買1送1等，趕快把握便宜先補貨。

7-11祭出禦寒攻略，星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」多款新品提供冬季便利暖食選擇。推薦新品「繽紛鮮蔬豬肉鍋」首款搭配白飯的冬季鍋物，飽足感十足；「鹽麴雞腿時蔬溫沙拉」冬季沙拉可微波熱熱吃；「韓式起司辣炒豬肉飯糰」採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯，搭配雙起司，口口濃郁；單人獨享的碗裝微波湯品「21Plus人參糯米雞湯」便利搭餐。

不僅如此，7-11也開發多款超商通路獨賣的冷凍鍋底「頌丹樂冬蔭湯湯底」、攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、還有個人化湯品黑蒜雞湯、羊肉爐等，即日起至2月7日可享名鍋盛典指定品項2入88折優惠。

▲▼7-11祭出一系列禦寒新品、優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11星級饗宴-滷味下周將開賣新品「香滷翅小腿」、「香滷烤麩」，吸附滷汁後鹹香味美。

7-11星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮等冬日夯品也展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折，「星級饗宴-滷味」與新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名滷汁，共超過10款獨家食材，下周還要推出新品「香滷翅小腿」、「香滷烤麩」吸附滷汁後鹹香味美，消費者可挑選喜愛的品項淋上滷汁，或可加購科學麵、春雨、杯湯等，多種吃法隨你搭。

吃完鹹食之後，吃點甜的更幸福！7-11推薦必喝「優菓甜坊紅豆紫米湯」、「優菓甜坊仙草凍」，冷藏加熱皆宜24小時就近買，輕鬆微波加熱，即可享用暖呼呼的甜湯和燒仙草；熱飲的部分，7-11不僅祭出「心熱園」指定熱罐任選第2件6折，也特別於1月24日至2月20日再推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元優惠（原價99元）。

▲▼7-11祭出一系列禦寒新品、優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11還有「CR 2WARM雙面暖絨衣」加99元多1件、「小白兔暖暖包」第2件6折以及指定品牌暖暖包任選買1送1優惠。

寒冷冬日當然也要補一下，7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」，今年全新引進不添加糖版，1月24日至2月20日可享買1送1；另外，天氣變冷也帶動保暖商品臨時性購買需求，7-11祭出「CR 2WARM雙面暖絨衣」加99元多1件以及「小白兔暖暖包」第2件6折、指定品牌暖暖包任選買1送1。

▲▼頃刻間推全新「圓仔紅豆沙牛奶」。（圖／頃刻間提供）

▲最新「圓仔紅豆沙牛奶」開喝。（圖／頃刻間提供，下同）

鄰近士林夜市的綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」推出最新療癒新品「圓仔紅豆沙牛奶」，選用香氣十足的紅豆沙牛奶作為基底，搭配全新配料「紅白圓仔」，是採用無添加任何色素、防腐劑的純天然小湯圓，口感軟中帶Q有嚼勁，大口吸可是能吸到滿滿香甜小湯圓結合濃郁紅豆味，熱熱喝超幸福，暖胃又有飽足感，即日起正式開喝，至1月28日前還可享有「第2杯半價」優惠。

▲▼頃刻間推全新「圓仔紅豆沙牛奶」。（圖／頃刻間提供）

▲全新紅白圓仔配料。

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