正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

▲正妹女流闖父權黑幫極道，一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

日本極道黑幫幾乎是以男性為主的父權社會，女生在極道裡的角色，通常只能是「大哥的女人」，無法進入決策核心，也無法成為領導者。不過有一名女性「西村真子」相當不平凡，年輕時的她，一度成功進入日本極道的核心，可以說是極道界裡唯一的女性，甚至不惜斷指成為大姐大。

英國牛津大學學者巴拉黛爾（Martina Baradel）近日為英國《每日郵報》撰寫一篇文章，特別介紹西村真子這號人物。巴拉黛爾說，現年50多歲的西村真子，是她做研究的主要人物之一，因為在以男性為主的日本極道世界，她可以說是唯一的女性。

西村出生於一個官僚家庭，父親對她相當嚴格，但進入中學後的她變得叛逆，之後開始接觸黑幫，到最後家裡也不想管她，西村也就此正式踏入黑道社會。西村大約在20歲時，開始在極道裡積極發展，她除了身上有大片刺青，還不惜斷指「為錯誤負責」，她所有的行事風格，完全跟男性黑幫成員一樣。最重要的是，在極道裡特殊的「加冕儀式」中，西村也和其他成員一樣，穿上男性和服袴裝，而非女性和服。這也代表，極道黑幫正式將西村視為正式成員，而她也是這個團體中的唯一女性。

▲在極道裡特殊的「加冕儀式」中，西村也和其他成員一樣，穿上男性和服袴裝，證明她正式被認可為集團一員。（翻自《每日郵報》）

西村後來負責經營毒品販賣運送，20-30歲這段時期，是她在極道裡的最高峰階段。不過西村也因此染上毒癮，甚至因為買毒品而大量負債，西村只好逃跑，最後就被總會驅逐。之後西村和敵對黑幫的一名成員相愛並懷孕，西村為了當好媽媽，她一度離開黑道社會，並和孩子的爸結婚。

不過西村為了孩子想重返正常社會，但過程似乎不太順利，尤其她身上的大片刺青，沒辦法讓她找到正常工作，西村只好再返回黑社會，開始賣淫與販毒。此外，西村的婚姻生活也每況愈下，雖然又生了老二，但她和老公的家暴問題越來越嚴重，甚至多次驚動警察。後來兩人決定離婚，兩個兒子的監護權歸給爸爸。

隨後西村再度找上以前的「老闆大哥」，並重新進入該麾下，不過2年後西村發現，她的老闆已經變了個樣，心灰意冷的西村決定離開。這一次，西村是真的完全離開黑道。

▲巴拉黛爾形容，在西村和其他前極道成員的聚會上，西村仍舊是唯一的女性。（翻自《每日郵報》）

西村後來在建築拆除業找到一份工作，開始過著樸實穩定的生活，之後又有前戰友、同樣從黑幫退休的前成員找上她，除了給予西村一些生活上的協助，也讓她來由前極道成員組織的慈善會幫忙。該組織主要是幫忙從極道退下，或者是剛服刑「畢業」者，以及藥物成癮者，提供生活上的協助以及住宿服務。

巴拉黛爾形容，在西村和其他前極道成員的聚會上，西村仍舊是唯一的女性。而且西村也會自豪地炫耀過去的戰績：「我很會戰鬥的，我從來沒有輸給男生過！」

更多鏡週刊報導

凱特王妃開刀住院「威廉王子全程陪伴」 取消行程在家照顧孩子

【能登採訪後記1】《鏡週刊》獨家直擊 台灣媳婦：震得像坐雲霄飛車

綠帽夫出狠招曝小王「勾引我老婆」 人妻本尊美到讓網驚：我也想和她出軌