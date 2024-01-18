　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

【有聲新聞】正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

▲正妹女流闖父權黑幫極道，一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

日本極道黑幫幾乎是以男性為主的父權社會，女生在極道裡的角色，通常只能是「大哥的女人」，無法進入決策核心，也無法成為領導者。不過有一名女性「西村真子」相當不平凡，年輕時的她，一度成功進入日本極道的核心，可以說是極道界裡唯一的女性，甚至不惜斷指成為大姐大。

英國牛津大學學者巴拉黛爾（Martina Baradel）近日為英國《每日郵報》撰寫一篇文章，特別介紹西村真子這號人物。巴拉黛爾說，現年50多歲的西村真子，是她做研究的主要人物之一，因為在以男性為主的日本極道世界，她可以說是唯一的女性。

西村出生於一個官僚家庭，父親對她相當嚴格，但進入中學後的她變得叛逆，之後開始接觸黑幫，到最後家裡也不想管她，西村也就此正式踏入黑道社會。西村大約在20歲時，開始在極道裡積極發展，她除了身上有大片刺青，還不惜斷指「為錯誤負責」，她所有的行事風格，完全跟男性黑幫成員一樣。最重要的是，在極道裡特殊的「加冕儀式」中，西村也和其他成員一樣，穿上男性和服袴裝，而非女性和服。這也代表，極道黑幫正式將西村視為正式成員，而她也是這個團體中的唯一女性。

【有聲新聞】正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

▲在極道裡特殊的「加冕儀式」中，西村也和其他成員一樣，穿上男性和服袴裝，證明她正式被認可為集團一員。（翻自《每日郵報》）

西村後來負責經營毒品販賣運送，20-30歲這段時期，是她在極道裡的最高峰階段。不過西村也因此染上毒癮，甚至因為買毒品而大量負債，西村只好逃跑，最後就被總會驅逐。之後西村和敵對黑幫的一名成員相愛並懷孕，西村為了當好媽媽，她一度離開黑道社會，並和孩子的爸結婚。

不過西村為了孩子想重返正常社會，但過程似乎不太順利，尤其她身上的大片刺青，沒辦法讓她找到正常工作，西村只好再返回黑社會，開始賣淫與販毒。此外，西村的婚姻生活也每況愈下，雖然又生了老二，但她和老公的家暴問題越來越嚴重，甚至多次驚動警察。後來兩人決定離婚，兩個兒子的監護權歸給爸爸。

隨後西村再度找上以前的「老闆大哥」，並重新進入該麾下，不過2年後西村發現，她的老闆已經變了個樣，心灰意冷的西村決定離開。這一次，西村是真的完全離開黑道。

【有聲新聞】正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

▲巴拉黛爾形容，在西村和其他前極道成員的聚會上，西村仍舊是唯一的女性。（翻自《每日郵報》）

西村後來在建築拆除業找到一份工作，開始過著樸實穩定的生活，之後又有前戰友、同樣從黑幫退休的前成員找上她，除了給予西村一些生活上的協助，也讓她來由前極道成員組織的慈善會幫忙。該組織主要是幫忙從極道退下，或者是剛服刑「畢業」者，以及藥物成癮者，提供生活上的協助以及住宿服務。

巴拉黛爾形容，在西村和其他前極道成員的聚會上，西村仍舊是唯一的女性。而且西村也會自豪地炫耀過去的戰績：「我很會戰鬥的，我從來沒有輸給男生過！」

更多鏡週刊報導
凱特王妃開刀住院「威廉王子全程陪伴」　取消行程在家照顧孩子
【能登採訪後記1】《鏡週刊》獨家直擊　台灣媳婦：震得像坐雲霄飛車
綠帽夫出狠招曝小王「勾引我老婆」　人妻本尊美到讓網驚：我也想和她出軌

ET快訊
不是九份、淡水　新北「最強景點」764萬人次造訪
《棒棒堂》男星傳分手小9歲正妹女友　跨年夜借酒澆愁
快訊／韓國瑜提禮讓　民眾黨回應了
地震前兆？　日月潭大量台灣鯛浮頭
韓國瑜搭檔江啟臣　藍委多支持、部分持保留態度
半套店主打9年級爆乳妹！　51歲大媽讓老司機哭了
停車場驚見「焦黑貓屍」　疑遭虐殺放火燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

去泰國玩注意！　外籍旅客搭國內航班要查護照

男歌手同時讓5女懷孕　6人一起「合辦產前寶寶趴」超狂照爆紅

金正恩又有賓士新名車！　搭頂級奢華SUV不甩國際制裁

金融時報：美重量級眾議員下周起接連訪台　表達對賴清德支持

巴西女嬰「天生就有4顆腎」　醫師也驚呆：全球不到100例

帶狗散步不撿屎？義大利一省推新規：飼主帶狗做DNA檢測

查爾斯三世、凱特王妃掛病號　英王室大權換「她」掌奪

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

去泰國玩注意！　外籍旅客搭國內航班要查護照

男歌手同時讓5女懷孕　6人一起「合辦產前寶寶趴」超狂照爆紅

金正恩又有賓士新名車！　搭頂級奢華SUV不甩國際制裁

金融時報：美重量級眾議員下周起接連訪台　表達對賴清德支持

巴西女嬰「天生就有4顆腎」　醫師也驚呆：全球不到100例

帶狗散步不撿屎？義大利一省推新規：飼主帶狗做DNA檢測

查爾斯三世、凱特王妃掛病號　英王室大權換「她」掌奪

《咒術迴戰》快閃店震撼登台！180公分獄門疆、200種新品體驗澀谷事變

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

身家7億千金愛相隨　嫁給理工男「拒爸媽送新屋」！當OL月賺3萬

台積電今年資本支出280至320億美元　全年股利「最少13.5元」

投信基金經理人涉及跟單海撈4億　勞動部：未涉勞動基金

第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

明明是影印店！「胖胖柴柴照」淹沒Google Maps評論　熟客認出牠

屏東縣創全國首例　試辦特定場所AIOT裝置自動通報演練

泰金寶新廠明年首季末加入生產　未來主要成長動能

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

阿諾遭德國海關扣留　因一支手錶重罰120萬

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

水上摩托車「裸女騎乘」活春宮　遊客看傻

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

賀賴當選台灣總統被嗆　菲律賓回罵中國

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

凱特王妃腹部開刀　至少住院10天

更多熱門

相關新聞

金正恩秀新名車　賓士頂級奢華SUV

金正恩秀新名車　賓士頂級奢華SUV

北韓不少高階官員這陣子都乘坐新款賓士現身，根據北韓媒體15日播放的紀錄片，最高領導人金正恩搭乘新車出席公開場合，疑似是賓士旗下品牌邁巴赫（Maybach）頂級休旅車系列GLS 600。

英王、凱特掛病號　英王室大權換她掌奪

英王、凱特掛病號　英王室大權換她掌奪

台裔人夫前妻靠辣照　4年海撈18億

台裔人夫前妻靠辣照　4年海撈18億

飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途

飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途

東京39層大樓起火濃煙狂竄

東京39層大樓起火濃煙狂竄

關鍵字：

極道黑幫日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面