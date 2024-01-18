名下無財產3度酒駕不甩罰鍰　執行署去函新東家...他秒繳清19萬

▲ 民眾3度酒駕罰鍰20萬元，仗勢名下沒財產不理不睬，經嘉義分署對其新職將扣薪協調，才願意自動繳清。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為保障用路人安全，貫徹政府酒駕零容忍之政策，還給用路人安全的用路環境，法務部行政執行署通令啟動第四波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」。嘉義分署立即對酒毒駕、拒絕酒測與累犯等駕駛人嚴重違規案件優先強力執行。

▲ 民眾3度酒駕罰鍰20萬元，法務部行政執行署嘉義分署發函通知對其新職將扣薪協調。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

現年50歲設籍嘉義縣竹崎鄉林姓民眾，於102年7月9日，在嘉義縣159號縣道酒後無照騎乘機車，遭裁處罰鍰3萬元，他僅繳納5,000元後即不再繳納。之後林男在106年10月24日於嘉義縣竹崎鄉台三線處，再度酒後無照騎乘機車為警查獲被裁罰9萬元，此次他同樣僅繳納5,000元就置之不理。

後來林男又於107年8月22日在民雄鄉正大路再度無照騎乘機車，這次他乾脆拒絕接受酒精濃度測試，因而再遭裁罰9萬元。因此，林男在5年間被查獲三次酒駕違規，總共遭裁罰20萬元。因其僅繳纳1萬元就對罰鍰處分不理不睬，108年間被交通部公路局嘉義區監理所移送嘉義分署執行，但因當時林男既無財產又無業，因此核發債權憑證結案。其後，嘉義區監理所於111年11月間再度移送執行。

嘉義分署於收案後即持續關注林男之財產狀況，並發函扣押存款，但林民銀行戶頭還是沒有存款可扣押。執行人員經長時間多方積極調查後，得知林男最近開始在某製藥公司任職，於是發出扣押命令，扣押其於該公司每月受領薪資之三分之一。

林男於被通知薪資遭扣押後一改原先對罰鍰不理不睬之態度，表示會處理酒駕罰鍰，執行人員慮及義務人謀職不易，且願積極面對其酒駕應負之責任，於是與其協調暫不收取扣押的薪資，侯其自動繳納。林男於1個月後果然主動到嘉義分署繳清全部罰鍰，為其多次酒駕及拒測之行為付出應有之代價，執行人員並同時撤銷扣薪命令。



113年春節假期將至，嘉義分署呼籲民眾尾牙春酒聚餐後切忌酒後駕車。為還給民眾一條平安回家的路，落實「酒駕零容忍」政策，針對惡意欠繳之義務人，嘉義分署將秉持社會公義之維護，依法強力執行，義務人切勿心存僥倖。