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社會 社會焦點 保障人權

酒駕累犯遭罰21萬元拒繳　美元人壽保險金遭查扣

▲▼ 多次酒駕重罰21萬元終身不得考駕照通知不繳直接扣押美元人壽保險金抵繳 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲ 多次酒駕重罰21萬元終身不得考駕照，通知不繳直接扣押美元人壽保險金抵繳 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義市林姓義務人110年9月17日上午11時許酒後騎乘他人機車，行駛在嘉義市湖子內路與健康九路口時被警察酒測攔檢，檢測顯示酒精濃度超過標準。經查他在5年內被查獲3次以上酒駕又被吊銷駕駛執照，因此被重罰21萬元罰鍰且終身不得考領駕駛執照。林男被裁罰後因不繳罰鍰，被嘉義區監理所移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理執行後，執行人員先通知林男繳納但其不予理會，執行人員立即到他竹崎鄉現在住處現場執行，但未遇林男也沒有查到可供執行財產，現場林男年邁母親表示其子生活所需仍由其負擔，之前也替他還過很多債務，言談之中透露出些許無奈。執行人員詳細調查林男財產，透過高額壽險資訊連結作業，發現林男有投保二件有效的人壽保險契約，其中一件美元保險契約的保險解約金約美元47,846元，換算成新台幣逾143萬餘元。

因此，執行人員立即核發執行命令予保險公司，扣押該筆保險契約的保險金等受益給付。保險公司即依執行命令扣押保險給付並且通知林男。執行書記官並一再通知林男已扣押到保險給付，此時如果他仍不繳納，只有於欠繳金額範圍內終止保險契約，以部分保險給付金額抵繳罰鍰。因林男始終不出面也不表示任何意見，執行人員只好函文保險公司終止部分保險契約，保險公司隨即將林男欠繳金額開立支票抵繳酒駕罰鍰。

嘉義分署酒駕裁罰案件持續強力執行，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封拍賣土地房屋等各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價，再次呼籲民眾千萬勿存僥倖心態。

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