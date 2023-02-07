大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

▲前退輔會職員詐取榮民退養金遭判刑，，嘉義分署扣押存款追回退伍金，圖為義務人繳費收據。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

前退輔會台北市榮民服務處周姓輔導員利用職務之便，以盜刻印章等手法，侵吞2名老榮民286萬元就養金及存款，最高法院依貪汚罪判刑14年6月確定。由於周男是軍官退役轉任公職，國防部隨即處分周男自退伍日起，應取消他的退伍金101萬元706元。國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）通知周男繳回領取的退伍金屆期未繳回後，移送行政執行署嘉義分署強制執行。分署執行人員隨即自周男台銀存款帳戶全數扣繳。

▲前退輔會職員詐取榮民退養金遭判刑，，嘉義分署扣押存款追回退伍金。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）



目前在嘉義監獄服刑中的周男為軍官退伍後再任公職，擔任退輔會台北榮民服務處輔導員，負責台北市萬華、中正區榮民之就養、就醫工作。判決指出，98年間周男輔導的吳姓榮民，因行動不便無法領取就養金，周男謊稱吳男積欠房租，藉審核請領就養金方式改變的機會，呈報核可由其他榮眷替吳男按月代領，前後冒領了31萬餘元。

另外也查出80多歲查姓老榮民98年7月間搬至台北市私立「愛愛院」，由周男協助安養等事宜，周男自查男的葉姓女看護處取得查男即將到期的100萬元郵局定存單等相關財物，之後，又向「愛愛院」張姓社工佯稱，要安排查男轉入住榮家，張姓志工因此又將所保管的查男存摺、印章，及相關保證金交由周男保管。周男即盜領查男帳戶內的財物，共詐得254萬多元。

周男前於93年3月16日自軍中退伍支領退伍金，於再任公職（退輔會輔導員）犯貪汚罪。經最高法院107年5月2日判決徒刑14年6個月確定，依陸海空軍軍官士官服役條例第25條第1項規定「……一、經判處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑確定者，應自始剝奪退除給與」，周男之前所領之退伍金應予繳回。嘉義分署受理執行後，執行人員迅速清查周男財產，立即查扣周男所有銀行帳戶存款，日前並自周男台銀存款帳戶全數扣得退伍金101萬元706元。