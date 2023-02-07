　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

▲▼ 前退輔會職員詐取榮民退養金判刑14年半，嘉義分署扣押存款追回退伍金。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲前退輔會職員詐取榮民退養金遭判刑，，嘉義分署扣押存款追回退伍金，圖為義務人繳費收據。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

前退輔會台北市榮民服務處周姓輔導員利用職務之便，以盜刻印章等手法，侵吞2名老榮民286萬元就養金及存款，最高法院依貪汚罪判刑14年6月確定。由於周男是軍官退役轉任公職，國防部隨即處分周男自退伍日起，應取消他的退伍金101萬元706元。國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）通知周男繳回領取的退伍金屆期未繳回後，移送行政執行署嘉義分署強制執行。分署執行人員隨即自周男台銀存款帳戶全數扣繳。

▲▼ 前退輔會職員詐取榮民退養金判刑14年半，嘉義分署扣押存款追回退伍金。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲前退輔會職員詐取榮民退養金遭判刑，，嘉義分署扣押存款追回退伍金。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）


目前在嘉義監獄服刑中的周男為軍官退伍後再任公職，擔任退輔會台北榮民服務處輔導員，負責台北市萬華、中正區榮民之就養、就醫工作。判決指出，98年間周男輔導的吳姓榮民，因行動不便無法領取就養金，周男謊稱吳男積欠房租，藉審核請領就養金方式改變的機會，呈報核可由其他榮眷替吳男按月代領，前後冒領了31萬餘元。

另外也查出80多歲查姓老榮民98年7月間搬至台北市私立「愛愛院」，由周男協助安養等事宜，周男自查男的葉姓女看護處取得查男即將到期的100萬元郵局定存單等相關財物，之後，又向「愛愛院」張姓社工佯稱，要安排查男轉入住榮家，張姓志工因此又將所保管的查男存摺、印章，及相關保證金交由周男保管。周男即盜領查男帳戶內的財物，共詐得254萬多元。

周男前於93年3月16日自軍中退伍支領退伍金，於再任公職（退輔會輔導員）犯貪汚罪。經最高法院107年5月2日判決徒刑14年6個月確定，依陸海空軍軍官士官服役條例第25條第1項規定「……一、經判處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑確定者，應自始剝奪退除給與」，周男之前所領之退伍金應予繳回。嘉義分署受理執行後，執行人員迅速清查周男財產，立即查扣周男所有銀行帳戶存款，日前並自周男台銀存款帳戶全數扣得退伍金101萬元706元。

ET快訊
快訊／蔣萬安發錢了！　拍板這補助「加碼多1000元」
快訊／民進黨祭重罰　台南議長邱莉莉、林志展停權3年
台灣汪汪隊來了！5搜救犬土耳其救災　同伴咬雞腿目送：平安回家
選議員變選妃！　陳柏惟堂哥致歉：連累不知情家人
快訊／母子雙載佛光山下撞電桿　媽媽爆頭無呼吸心跳
縱火害3歲女童殞命！媽90%灼傷逃出　忍劇痛大喊：救我女兒
國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場畫面
快訊／堂哥選議員被控劈5女　陳柏惟道歉了
陳柏惟堂哥被爆劈5女　37次不戴套害染病、奪女志工初夜
快訊／李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　認愛李多寅4月辦婚禮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

快訊／機車雙載佛光山下撞電桿　母爆頭無呼吸心跳搶命中

亮槍扣板機害警摔車...還嗆「三字經」　男到案辯：我沒有食指

高雄保大警車路口遭撞打橫　後方同僚目擊驚喊「喔喔喔喔」

桃園縱火3歲童殞命！媽90%灼傷逃出屋外　忍劇痛大喊：救我女兒

國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場整隊畫面曝

大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

快訊／機車雙載佛光山下撞電桿　母爆頭無呼吸心跳搶命中

亮槍扣板機害警摔車...還嗆「三字經」　男到案辯：我沒有食指

高雄保大警車路口遭撞打橫　後方同僚目擊驚喊「喔喔喔喔」

桃園縱火3歲童殞命！媽90%灼傷逃出屋外　忍劇痛大喊：救我女兒

國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場整隊畫面曝

大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

北市「8家情人節住房優惠」開露營車出遊！單身狗也有聯誼、抽獎

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

陸官方首批土耳其地震1.77億元緊急援助　含救援、醫療隊及物資

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

嘉義情殺雙亡　20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

女大生遭男友刺死　家人「根本不知有這男的」

性侵女網友離隊　前U23國手曾打出台灣隊第1分

即／殺完女友奔桃園！男19F墜落頭身分離亡

爆乳妹賣偽藥月入百萬　嗆警「當我司機薪水加倍」

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

更多熱門

相關新聞

為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

藍委呂玉玲4日在立法院質詢時表示，自己接到民眾陳情，年金改革後退撫基金應該是免扣稅，但退輔會依然扣稅，影響1萬200多人、扣走近3億金額，應立刻退回多扣稅金，質詢期間呂玉玲多次打斷退輔會主委馮世寬談話，馮世寬也明顯動怒，他指著呂玉玲痛批，「退輔會不接受你這樣的要求，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取！不要用你這種態度對退輔會講話！」

監委巡察武陵農場　陳菊想起45年前這往事

監委巡察武陵農場　陳菊想起45年前這往事

馮世寬訪視中榮　肯定給藥得來速、兒童BNT作業

馮世寬訪視中榮　肯定給藥得來速、兒童BNT作業

退輔會出現國名三種寫法　馮世寬：不能像華視

退輔會出現國名三種寫法　馮世寬：不能像華視

退輔會人員6月進駐華府　馮世寬無法親訪

退輔會人員6月進駐華府　馮世寬無法親訪

關鍵字：

退輔會詐取退養金法務部行政執行署嘉義分署

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面