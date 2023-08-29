斗六市星展銀行一、二樓店面遭法拍　喊價2,178萬元

▲▼ 嘉義分署法拍斗六市星展銀行一、二樓127坪店面。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署112年9月聯合拍賣會，即將於112年9月5日（星期二）舉行。當日雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。本次雲林地區法拍不動產有20件；嘉義縣市則有31件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，請有意購買嘉義縣市及雲林縣房地產的民眾特別注意二處各別的拍賣地點及時間。

本次拍賣雲林地區不動產部分，最吸睛的物件應該是位於斗六市雲林路二段211號一、二樓土地及建物，該處是位於斗六市精華區13層大樓之一、二樓店面，二樓建物連同騎樓總面積約有127坪（419.65平方公尺），本來是花旗銀行斗六分行租用，惟自星展（台灣）銀行8月上旬整併花旗銀行業務後，目前是星展銀行斗六分行據點，租用時間到今年（112年）12月31日。拍賣建物鄰近家樂福斗六店及斗六慈濟醫院，麥當勞雲林餐廳更是就在旁邊。

據了解，這已是第二拍拍賣，底價已經從原來的2,419萬元減價來到2,178萬元，投標保證金436萬元，換算每坪17萬1,496元。拍賣物件大門前之雲林路車水馬龍，人來人往十分繁華，適合各行各業大發利市。經查，本大樓店面法拍價格遠低於該區目前不動產交易實價登錄價格，減價拍賣公告一經發出就吸引許多民眾來電詢問，其中更不乏其他金融同業，意欲買下該處擴展業務，可謂物超所值，買到賺到，自用或投資皆宜。內行買家應會在法拍當天積極出手投標，如存觀望態度者，恐怕會被他人捷足先登。

如對以上拍賣、變賣相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務，歡迎大家到場應買！