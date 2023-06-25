低收入戶照顧重度障礙兒　執行署捐款轉介社福團體資助

▲年邁母親靠低收入補助照顧重度障礙兒嘉義分署關懷捐款並轉介社福團體資助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉71歲方姓女子欠繳牌照稅約1萬1千餘元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。因義務人名下無可供執行財產，執行人員為瞭解義務人確實財產狀況即前往住處現場執行，執行人員發現義務人住處家具老舊，環境雜亂生活條件不佳。家中還有一重度身心障礙的兒子依賴年邁義務人照料，全家生計也僅靠低收入戶生活補助及方女耕作農獲微薄收入，生活極其困苦。

義務人方女表示她30多歲即喪偶，含辛茹苦養育2子。長子本以優秀成績考進大學，不料卻因病去世，次子則為重度身心障礙，身活起居皆賴其照料，多年以來全家生計及照料次子的重擔讓她身心俱疲。檢視義務人住處及瞭解其生活狀況，因義務人之處境確實堪憐，執行人員即刻回報列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業基金會給予補助。嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，日前分署長柯怡伶率同分署同仁，前往義務人住所關懷訪視，捐贈慰問金8千元及毛毯等禮品，表達關懷之意，希望透過嘉義分署的關懷將社會溫暖傳遞至義務人及其家人。方女及其家人對於分署長及同仁協助的好意再三表示感謝。

行政執行署向來秉持公義與關懷的核心價值為民提供多元服務，除積極追繳滯欠大戶、落實公權力外，對於經濟困難的義務人，也都能以同理心採取分期繳納、轉介社福機構或通報地方政府相關單位提供協助等寬緩執行措施，讓公義與關懷得以充分落實。