加倍奉還全力以赴　侯友宜：拚安居樂業五星級新北

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（17日）召開回歸市政後首次市政會議，感謝堅守岡位、持續努力的市政團隊，並為施政未盡周全之處，誠懇向市民說一聲抱歉，同時承諾接下來將率領市政團隊好好做事，未來一定會加倍奉還，全力以赴，新北建設永不停歇，為400萬市民拚一個安居樂業的五星級新北市。

17日市政會議由研考會報告「安居樂業 五星新北」，說明施政五周年重要成果，並特別介紹去年倡議成立的「基北北桃合作交流平台」，希望讓好的政策相互交流，推動城市共好，例如「好日子愛心大平台」也獲得許多縣市交流、參訪；2023年也適逢北臺區域發展推動委員會20周年，由新北擔任主辦城市，例如「幸福保衛站」也擴大到北臺八縣市，幫助更多孩子。

新北市目前同步推動許多重大建設，侯市長要求市政團隊掌握進度，如期如質完成，以嘉惠市民，例如三鶯大橋及中正橋改建於2024年完工、新北市美術館於2024年底至2025年初開館、林口A3計畫道路於2025年完工、淡江大橋及塭仔圳全區於2026年完工，其餘與市民生活相關的捷運建設、河川整治、污水接管、都更三箭、多元社宅、智慧停車、淡北道路等重要建設都要掌握進度，加速持續推動。

另外，新北市獲得市民好評的重要活動，例如歡樂耶誕城、平溪天燈、萬金石馬拉松、1314跨年煙火等，也都要持續推陳出新，才能吸引更多青年朋友參加；此外，幼兒、長者及弱勢照顧的相關政策，包含公共托育、日照中心、銀髮俱樂部、智能衛生所、愛心大平台等，都要持續推動，不遺忘任何一個人。

侯友宜強調，守護新北就是他的責任，全力以赴就是他的態度，為民打拚就是他的心願，2030願景無論如何都要實現，未來團結一起打拚。