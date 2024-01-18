造謠作票25案移送檢調偵辦！包含愛莉莎莎？　中選會：不便說明

▲中選會副主委陳朝建。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選落幕，民進黨順利保住執政權，而落敗的民眾黨「柯盈配」支持者近來大喊「作票才輸」，當中不乏包含「愛莉莎莎」等流量百萬級的網紅，一時之間掀起不少話題討論。而中選會17日一口氣將相關25案造謠事證移送檢警，是否包含愛莉莎莎？中選會副主委陳朝建說，依法偵處中案件，中選會不便說明。

中選會18日赴行政院會報告「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」，院長陳建仁提到，這次選舉期間，網路上出現許多國內外有心人士刻意捏造、杜撰並散布選舉錯假訊息，試圖干擾選務工作與民心。所幸中選會和地方選舉委員會迅速採取各項防制錯假訊息措施，減少錯假訊息散播，降低影響選舉的機會；並於選後，立即針對質疑本次選舉結果公正性部分，在1月15日召開記者會完整澄清。

「請中選會繼續密切掌握各項錯假訊息，加強辦理錯假訊息澄清、舉報及函送檢警調機關等工作。」陳建仁表示，請大家一起努力，深化台灣民主發展，維持社會安定，持續打造溫暖、堅韌且幸福的生活家園。

針對外界質疑開票作業瑕疵，陳朝建說明，開票作業上全國有將近1.8萬個投開票所，人力允許的狀況下是分2組開票，一組是男聲、一組女聲，分別開計票總統選票、區域立委選票等，待2組開完後再來開政黨票。若該投開票所人力不足，可以用一組方式開票，開票過程就會依序開總統票再開立委票再開政黨票。

陳朝建指出，現在的開票方式是過去至今選務經驗累積下的最佳結果，有幾個好處，第一，可以加快、加速投開票的作業；第二，方便大家提早知悉投票結果。這次選務的造謠，很多跟過去一樣，把男聲女聲的開票作業混淆所導致。

陳朝建強調，要跟國人報告的是，實際上在投開票的作業程序中，就開票而言，不是只有政黨所推派的監察員在場監票，民眾也都可以在場監督，「所以不可能有違法做票情事」。

另外，中選會昨天將相關造謠事證共25案移送檢警，何以不更早移送調查？陳朝建表示，選務造謠的事證需要經過搜集，彙整之後再做移送。至於外界關切網紅「愛莉莎莎」是否也名列其中？陳說，依法偵處中案件，中選會不便說明。

針對公投電子連署系統的推動進度，陳朝建說，預計在今年春季左右，經過委員會審議，應該會在Q2正式上線。會後中選會補充，於113年1月完成22項待改善事項後，將提113年2月中選會委員會議審議全國性公民投票電子連署系統上線日期，屆時會盡快上線。